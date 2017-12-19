Ереван, 19 декабря, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Россия готова оказывать содействие нормализации отношений Армении и Турции, заявил 19 декабря чрезвычайный и полномочный посол РФ в Армении Иван Волынкин.

Photolure Иван Волынкин

Отметив роль России именно в помощи договаривающимся сторонам, посол РФ в Армении подчеркнул, что нормализация отношений между странами — вопрос двусторонний.

«Нормализация отношений между Арменией и Турцией — это вопрос двусторонний. Но Россия, на мой взгляд, оказывала и всегда будет оказывать содействие в этом вопросе», — сообщил Иван Волынкин.

Он добавил, что в случае, если наметится возможность достижения договоренностей между двумя странами, то Россия будет подключаться к диалогу и содействовать ему.

Также посол подчеркнул, что Армения сейчас находится в условиях фактической блокады двух ее границ, с Турцией и Азербайджаном. Если границы, по словам Волынкина, будут разблокированы, то РФ окажет содействие предпринимаемым шагам.

Напомним, ранее Ереван подтвердил намерение аннулировать протоколы о нормализации армяно-турецких отношений уже к весне 2018 года. Официальная точка зрения армянской стороны заключается в том, что до сегодняшнего дня эти документы не ратифицированы, так как турецкая сторона выдвинула условия, противоречащие букве и духу протоколов.

МИД Турции заявил, что данные заявления армянской стороны вводят в заблуждение мировое общественное мнение.