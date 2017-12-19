Калуга, 19 декабря, 2017, 15:58 — ИА Регнум. В Калуге открыли уголовное производство в отношении руководителей трёх управляющих компаний, не перечислявших собранные с населения деньги ресурсоснабжающим организациям. Об этом 19 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Юлия Иконникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет ЖКХ

Так, прокурорскими проверками установлено, что между ООО «УК МЖД «Калугатеплосеть» г. Калуги» и ПАО «КСК» заключен договор энергоснабжения, согласно которому управляющая организация обязуется перечислять денежные средства в счёт оплаты предоставленной электроэнергии. Однако с июня 2016 по август 2017 в адрес ПАО «КСК» не поступило ни одного платежа. Всего за этот период от ООО «УК МЖД «Калугатеплосеть» г. Калуги» не поступили денежные средства в размере свыше 4,6 млн рублей.

Аналогичная ситуация сложилась с ООО «УК МЖД г. Калуги», накопившей многомиллионные долги за услуги по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению. Генеральный директор управляющей компании, одновременно являясь и директором ООО «Единый расчетный центр г. Калуги», получил от населения свыше 29 млн рублей, но не были перечислил их ГП «Калугаоблводоканал» и МУП «Калугатеплосеть». Материалы проверки также направлены прокуратурой в органы предварительного расследования.

Выявлены нарушения в деятельности расчетного центра АО «ЕИРЦ Калужской области», руководитель которого в течение 2016−2017 годов перечислял в адрес двух управляющих организаций средства в меньшем объеме, чем фактически получено от населения. Эти действия причинили организациям имущественный ущерб в размере свыше 4,7 млн рублей. В отношении бывшего руководителя АО «ЕИРЦ Калужской области» инициировано уголовное преследование.

Также в правоохранительные органы переданы материалы проверки, выявившей факты хищения денежных средств, собранных ООО «Куровское ЖКХ» за жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, депутаты законодательного собрания Калужской области поддержали проект обращения к премьер-министру России Димитрию Медведеву с предложениями по совершенствованию системы оплаты коммунальных услуг для своевременного расчёта с поставщиками. Как отмечено в обращении, в регионах остро стоит вопрос задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями, так как несвоевременность расчётов приводит к появлению и росту долгов.

По мнению калужских парламентариев, проблему можно решить, создав в Калужской области единый расчётный центр, который будет аккумулировать все платежи жителей и поддерживать баланс с поставщиками. Тем не менее создание и наделение центра полномочиями осложняется отсутствием необходимых механизмов регулирования, закрепленных федеральным законодательством.

Отметим, по состоянию на конец ноября 2017 года задолженность калужских муниципальных образований и предприятий жилищно-коммунального хозяйства за газ составила 368 млн рублей. Большинство должников — это предприятия и управляющие компании Калуги.