Кострома, 19 декабря, 2017, 15:36 — ИА Регнум. Новый туристический комплекс «Вокзалъ «Кострома Сырная» под Костромой принял первых своих посетителей. Комплекс объединяет в своих стенах уникальную «сырную» ресторацию, музей истории костромского сыроварения, а также стилизованные под «сырную» тематику отель и хостел.

В музее сыроварения

Строительство здания необычной архитектуры у деревни Будихино на федеральной автодороге между Ярославлем и Костромой вызывало не мало вопросов у проезжающих мимо. Водители принимали постройку причудливого дизайна за загородный дом местного олигарха. К удивлению многих на здании появилась вывеска «Вокзалъ».

Необычное название связано не только с тем, что «Вокзалъ «Кострома Сырная» расположен на оживленной трассе. Само слово «вокзал» в Западной Европе, а затем и в Российской Империи, первоначально обозначало загородное увеселительное заведение», — прокомментировала идею нового объекта его управляющая Валерия Мельникова.

Первых гостей «Вокзалъ «Кострома Сырная» принял под тройной удар настоящего станционного колокола. Кстати, с появлением в России первых вокзалов для пассажиров вышел и служебный приказ «Колокола на станциях», разъяснявший, как нужно звонить. Почти как в театре: один удар — приготовиться пассажирам; два — занять свои места; три — отправление в путь!

Торжественное открытие нового туристического комплекса посетили заместитель губернатора Костромской области Юрий Маков и мэр Костромы Виктор Емец. Приехал также депутат Государственной думы РФ Илья Осипов. Естественно среди первых посетителей было много представителей фирм-туроператоров, журналистов и блогеров. Для гостей организовали экскурсию по сырному залу «Молочная гора», музею «Историческая сыроварня», залу династии Романовых; провели дегустацию сыров, напитков и варенья, мастер-класс по росписи деревянных коров.