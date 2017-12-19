Красноярский край, 19 декабря, 2017, 15:34 — ИА Регнум. На сессии Красноярского городского совета депутатов принят бюджет города Красноярска на 2018 год и плановый период 2019 — 2020 годов. Как сообщает пресс-служба администрации Красноярска, работа над главным финансовым документом города велась в течение нескольких месяцев. Проект бюджета прошёл общественное обсуждение на публичных слушаниях, был подробно проанализирован депутатами на заседаниях профильных комиссий.

Пресс-служба администрации Красноярска Сессия Красноярского городского совета депутатов 19.12.17

Общие параметры бюджета города на 2018 год составляют: доходы и расходы — 28,2 млрд. рублей. При этом, капитальные вложения запланированы почти в 2 раза больше, чем предусматривалось при утверждении бюджета на 2017 год.

Как и прежде, бюджет города Красноярска сохраняет свою социальную направленность. Порядка 60% от всех расходов приходится на социальную сферу. Отличительная особенность утвержденного сегодня бюджета в том, что он запланирован без дефицита.

«Такое решение было принято осознанно, — отметила заместитель главы города руководитель департамента финансов Ирина Хаснутдинова, — хотя меру эту нужно оценивать как вынужденную».

На протяжении последних нескольких лет бюджет города утверждался с максимальным дефицитом, который направлялся исключительно на капитальные расходы. В итоге размер муниципального долга приближается к максимальному уровню.

В предстоящие три года приоритетами являются завершение исполнения указов президента Российской Федерации 2012 года, реализация федеральных приоритетных проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные качественные дороги», подготовка и проведение в городе XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года, а также обеспечение учащихся местами в общеобразовательных учреждениях. С целью реализации государственных приоритетов и решения важных для города задач в следующем бюджетном цикле будет продолжена целенаправленная работа по сохранению и укреплению собственной доходной части.

«В результате за три года ожидается прирост собственных доходов бюджета города почти на 12%», — подчеркнула Ирина Хаснутдинова.

Также источником обеспечения расходов станут средства вышестоящих бюджетов. Работа по привлечению дополнительной финансовой помощи администрацией города проводится постоянно.

«Уже сейчас можно сказать, что стартовые параметры бюджета города будут увеличены в ходе его исполнения», — заявила Ирина Хаснутдинова.

По итогам голосования проект основного финансового документа Красноярска принят единогласно.

«Принят базовый финансовый документ, который дает возможность реализовывать программы, запланированные на 2018 год, а также понимать перспективы развития на 2019−2020 годы. Социальные расходы — превалирующая часть бюджета, но подчеркну, что основной финансовый документ, в то же время, является достаточно ёмким в плане капитализации. Так, доля капитальных расходов в бюджете составляет более 6 тысяч рублей на одного жителя, это в 3 раза больше, чем в Новосибирске, в 6 и 10 раз больше, чем в других сибирских городах», — отметил мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

Говоря о необходимости увеличения доходной части муниципального бюджета, он обозначил данное направление деятельности как элемент для придания столичного статуса Красноярску.

«Наш город должен и имеет право претендовать на столичный статус не только де-юре, но и де — факто. Для этого, в том числе, необходимо наращивать собственные доходы за счет неналоговых поступлений, создавать условия для ведения бизнеса, развивать практики муниципально-частного партнерства», — подчеркнул мэр.