Москва, 19 декабря, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Цугцванг для Киева: наблюдатели покинули СЦКК в Донбассе

U.S. Army Europe ВСУ

В Донбассе фактически прекратил работу Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), созданный в 2014 году для поддержания выполнения Минских соглашений. Центр покинули сначала российские военные, а затем — украинские, которые, собственно, и спровоцировали уход российских наблюдателей своими выходками и провокациями.

Когда выполнять прямые обязанности стало невозможно, российские власти приняли решение о прекращении участия в работе центра, и наблюдатели покинули линию соприкосновения 19 декабря. Фактически это означает, что мониторинга на линии соприкосновения больше не будет — Украине на слово верить нельзя. Кроме того, теперь никто не прикрывает наблюдателей ОБСЕ.

Между двумя армиями теперь никого нет. Зато есть тяжелая техника, которую Киев так и не отвел от линии соприкосновения, нарушив Минские соглашения. И из нее силовики регулярно стреляют по мирным жителям Донбасса. А рядом с силовиками стоят нацистские батальоны. С другой стороны, любой ход Киева теперь проигрышный — только за любой ход расплачиваться придется жителям Донбасса.

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Белый дом

Новая стратегия США: ревизионистские державы и имперский размах

Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности (СНБ), согласно которой Россия и Китай — это «ревизионистские державы», пытающиеся изменить существующее положение вещей. Россия — в Грузии и на Украине, а Китай — в Юго-Восточной Азии. Россия и Китай поставлены, пусть и с разными обоснованиями, в один ряд с террористами, Ираном и Северной Кореей.

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Есть и отличия. Если претензии к террористам, Ирану, КНДР озвучены прямо — собственно теракты, поддержка терроризма и ядерная угроза соответственно, то к России и Китаю претензии, на первый взгляд, более расплывчатые. Согласно документу, Россия и Китай «намерены сделать экономику менее свободной и честной, нарастить свой военный потенциал, контролировать информацию и данные, репрессировать свои общества и распространять свое влияние».

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И Россия, и Китай названы державами, которым нужно противостоять, и ключевая мысль стратегии — возвращение соревнования между сильными странами, чего не было последние 20 лет. Озвучен в СНД и отказ от «политики последних двух десятилетий», заключавшейся в том, чтобы через «сотрудничество с противниками, их включение в международные институты и глобальную торговлю постепенно превратить эти страны в добропорядочных партнеров». Сами же США от «распространения американского влияния» отказываться не намерены.

В Кремле новую стратегию назвали носящей «имперский характер», особенно в той части, где упоминается Россия. Напомним, что статус России как «противника США» еще в августе был юридически закреплен Конгрессом США. Говорится в стратегии и о методах, которыми действует Россия — конечно, это набившая оскомину «информационная война», при помощи которой Россия подрывает «законность демократических режимов».

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Пекин оценил данный документ как победу сторонников жесткой линии в администрации президента США Дональда Трампа, что значительно осложнит китайско-американские экономические отношения.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп в кулуарах 25-го саммита форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество»

Путин и Трамп — добрый и злой следователь

На фоне принятия стратегии участились контакты лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Менее чем за трое суток они провели два разговора, первый был посвящен ежегодной пресс-конференции российского президента, второй — благодарности России за информацию, которая помогла обезвредить международных террористов, готовивших теракты в Санкт-Петербурге.

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По мнению шеф-редактора ИА REGNUM Юрия Баранчика, президенты России и США посылают миру несколько символических сигналов, и за их общением стоит нечто большее. И сейчас, когда Трамп усиливает свои позиции внутри США, данный жест с его стороны выглядит свидетельством не только благодарности лично Владимиру Путину за поддержку на внешнеполитической арене, но и свидетельством того, что между нашими странами могут быть отношения стратегического партнерства, аналогичные тем, которые у России складываются с Китаем.

Задержание Сорокина

Задержан вице-спикер Нижегородской области Олег Сорокин, причиной этого могло стать дело о земле: оно оценивается в 32,8 млрд рублей. Именно такова кадастровая стоимость земельных участков в Нижнем Новгороде, которые в 2012 году были выставлены на аукцион и вокруг которых изначально возник конфликт трёх компаний.

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Одну из них, ставшую единственным участником аукциона, связывают с семьей Сорокина, тогда занимавшего пост мэра Нижнего Новгорода

Расчеты

Новый кризис на горизонте?

Пока правительство РФ подводит итоги года, эксперты ожидают третью волну кризиса: их беспокоит то, что в декабре — в сезон повышенной потребительской активности — работодатели всё равно пошли на сокращение персонала.

Это еще только намеки на тенденцию, считает руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов, но полупроцентный рост числа безработных по итогам недели (с 6 по 13 декабря) позволяет говорить об определенном пессимизме на уровне российских предприятий.

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Эксперт напомнил, что просели и продажи нового жилья, особенно в Подмосковье — у покупателей нет денег. Начало же третьей волны кризиса зависит от мощного внешнего фактора — Китая. Пока он не сыграл, каких-то резких падений в РФ не будет.

В преддверии праздников напомнили о коньяке

Ситуация с качеством алкоголя в России остается сложной: почти половина проверенных коньяков не соответствовали ГОСТу, заявил на заседании правительственной комиссии по повышению конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка вице-премьер Александр Хлопонин.

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По его словам, на полках по-прежнему стоит «подкрашенный этиловый спирт с ароматизатором». Согласно проведенной проверке, из 117 коньяков 49 не соответствовали стандарту. Такая же картина и по другим видам алкоголя.

Через две недели волна подделок окажется на новогодних столах граждан России и будет царить там более недели. А в отдельный блок мероприятий проблемы контроля качества будут выделены, но вернутся к ним только в марте 2018 года — на следующем заседании комиссии.