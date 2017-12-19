Калуга, 19 декабря, 2017, 15:24 — ИА Регнум. В Калуге 18 декабря наградили победителей конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в этом году конкурс проходил по пяти номинациям: «Активность жителей — развивающийся город», «Жилищная реформа», «Здоровье и правопорядок», «Благоустроенный двор — комфортный город» и «Лучшая организация работы ТОС по информированию жителей». Число участников городского конкурса с каждым годом традиционно становится все больше. 230 активистов территориальных общин приняли участие в 2017 году.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге наградили победителей конкурса ТОС

Победу в номинациях «Благоустроенный двор — комфортный город», «Активность жителей — развивающийся город» и «Жилищная реформа» одержала территориальная община «Содружество», возглавляемая депутатом Городской думы Калуги Татьяной Коняхиной. Победителями и призёрами конкурса также стали территориальные общины «Правобережье», «Наш Тайфун», «Наш Терепец», «Северный», «Колюпаново», «Калашников хутор» и «Калуга-2».

Поздравил победителей глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

«От имени депутатов Городской думы благодарю вас за активную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к нашему городу, — обратился он к активистам ТОС. — За прошедший год калужскими территориальными общинами была проведена большая работа в части благоустройства и озеленения, патриотического воспитания молодёжи и решения вопросов ЖКХ. Вместе мы стремились сделать наш город ещё краше и комфортнее, и многое из задуманного в этом году нам удалось реализовать. Активисты ТОС активно участвовали в формировании и реализации программы «Городская среда». Совместно с депутатами Городской думы вы участвовали в формировании перечня дворовых территорий, вошедших в итоге в программу, принимали участие в приёмке работ по ремонту и благоустройству, благодаря вашей активной позиции были выявлены и устранены многие недоработки подрядчиков. Отмечены успехи калужских территориальных общин и на федеральном уровне. Уверен, что и в следующем году продолжится наше конструктивное сотрудничество и плодотворная работа».

Почётные грамоты главы городского самоуправления были вручены начальнику управления по работе с населением Инге Грибанской и председателю ассоциации ТОС, депутату Городской думы Эльвире Капитоновой.