Рим, 19 декабря, 2017, 15:42 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Италии арестовали семь человек, обвиненных в принуждении женщин к проституции, сообщает 19 декабря Associated Press.

Эдвард Мунк. Юноша и проститутка. 1893

Женщины из Нигерии доставлялись в Италию, где их заставляли предоставлять интимные услуги за деньги.

Итальянская полиция заявила, что взяла под стражу гражданина Италии и шестерых нигерийцев. Их обвиняют в работорговле, незаконной иммиграции и принуждении к проституции.

Задержанию преступников предшествовало расследование, проводившееся в течении года, основанное на показаниях свидетелей, ставших жертвами преступной структуры, действующей на территории Нигерии, Ливии и Италии.

Международная организации по миграции зафиксировала увеличение числа потенциальных жертв подобных преступных сообществ за последние три года на 600%.

В группе риска находятся мигранты, в основном прибывшие из Нигерии в Италию. По данным правозащитников, за 2016 год число жертв превысило 11 тыс. человек, в то время как в 2014 году данный показатель составлял 1 тыс. 500 человек.