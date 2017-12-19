Москва, 19 декабря, 2017, 15:11 — ИА Регнум. Рынок нефти с начала предпраздничной недели остается стабильным, несмотря на рост добычи сланцевой нефти в США до рекордных 1,04 млн баррелей в сутки, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Срыв поставок с месторождений в Северном море и забастовка рабочих в Нигерии нивелировали избыток предложения чёрного золота», — отметил эксперт.

19 декабря с утра фьючерсные контракты на сорт марки Brent с поставкой в январе 2018 года торгуются на уровне $63,57 за баррель. Баланс нефтяных котировок в диапазоне $63−65 за баррель вероятнее всего сохранится до нового года.

«В 2018 году потенциал роста нефтяных котировок будет весьма ограничен относительно умеренном ростом мировой экономики и как следствие снижением спроса на нефть», — считает Дядин.

По его словам, на фоне стабилизации нефтяных цен в предновогодние праздники стабилизировался и курс рубля. Основным драйвером для снижения обменного курса доллар/рубль на текущей торговой неделе, выступает ослабление доллара на рынке Forex к основным мировым валютам.

«Сегодня валютная пара USD/RUB торгуется на отметке 58,50 рубля. Вероятнее всего до конца торговой недели укрепление рубля по отношению к доллару может быть продолжено, но будет ограничено уровнем в 58,25 рубля», — полагает эксперт.

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