Чебоксары, 19 декабря, 2017, 15:07 — ИА Регнум. В Чувашии поголовье крупного рогатого скота за десять лет сократилось на 30,4%, в том числе коров — на 32,2%. Поголовье свиней упало на 23,7%, овец — на 19,8%. В то же время более чем на наполовину выросло поголовье коз и птиц. Об этом свидетельствуют предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая прошла в 2016 году, сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

Chuvash.gks.ru Поголовье скота: динамика за 10 лет

По данным ведомства, в Чувашии в хозяйствах всех категорий на 1 июля 2016 года поголовье крупного рогатого скота составило более 197 тыс. голов. Это на 30,4% меньше по сравнению с данными сельхозпереписи 2006 года. Из них поголовье коров сократилось за 10 лет на 32,2% — со 130,4 тыс. до 88,3 тыс. голов. В том числе на частные подворья приходилось 60,2% общего поголовья коров в Чувашии (по итогам сельхозпереписи 2006 года — 63,6%), на сельхозорганизации — 33,4% (в 2006 году — 35,1%).

«Сокращение поголовья крупного рогатого скота наблюдается по всем регионам Приволжского федерального округа, в целом по округу поголовье снизилось на 28%», — констатируют в Чувашстате.

Chuvash.gks.ru Структура поголовья домашнего скота: 2006 и 2016 годы

На 1 июля 2016 года в республике насчитывалось свыше 175 тыс. свиней, за 10 лет поголовье сократилось почти на 24%. В ПФО снижение составило 14% — поголовье сократилось по сравнению с итогами переписи 2006 года во всех регионах, кроме Марий Эл и Мордовии.

Также в республике переписано порядка 202 тысяч голов овец и коз, против 231 тысячи в 2006 году, что составляет 87% (по ПФО — 91%).

«Птицеводство имеет самую высокую отдачу на единицу затраченных ресурсов, поэтому имеет наиболее динамичное развитие. Поголовье птицы в республике увеличилось на 59% и составило в хозяйствах всех категорий на 1 июля 2016 года около 5,5 млн голов (в ПФО отмечено увеличение поголовья птицы на 44%). Значительное увеличение поголовья птицы наблюдалось в Марий Эл, Мордовии (в 3 раза) и Пензенской области (в 2 раза). Сокращение поголовья птицы отмечено в Кировской, Саратовской и Ульяновской областях», — отмечают в Чувашстате.

В ведомстве также обращают внимание на то, что свиньи и птицы преимущественно разводятся в сельскохозяйственных организациях, а КРС, овцы и козы — в хозяйствах населения. Аналогичная ситуация складывалась и в 2006 году (кроме поголовья свиней, удельный вес которых был выше в хозяйствах населения).

При этом сельхозперепись показала, что за 10 лет количество скота, приходящегося в среднем на одно хозяйство, увеличилось: по КРС в сельскохозяйственных организациях — с 260 до 409 голов, в фермерских хозяйствах — с 5 до 31 головы, по свиньям — с 406 до почти 3 тысяч голов и с 19 до 52 голов соответственно, по птице — со 109 тысяч до почти 249 тысяч голов и с 18 до 1200 голов соответственно.

Что касается населения, то в среднем на одно личное подсобное хозяйство, как и 10 лет назад, приходится по две головы КРС и свиней, одновременно выросло поголовье птицы — с 12 до 17 голов.

«Сократилась доля личных подсобных хозяйств, которая содержит поголовье скота. Так, имеет КРС только 23% домохозяйств против 38% в 2006 году, свиней — 9% против 25%, овец и коз — 17% против 23%. Население отдает предпочтение разведению птицы. Доля личных подсобных хозяйств, имеющих поголовье птицы, осталось на уровне 2006 года и составляет 43%», — сообщили в Чувашстате.

Chuvash.gks.ru Поголовье скота в расчёте на одно хозяйство: динамика за 10 лет

Кроме того, в республике переписано около 99 тыс. кроликов (в 2006 году их было всего 57 тыс. голов), порядка 51 тыс. пчелосемей (в 2006 году — 46 тыс.), 4 тыс. лошадей (в 2006 году — более 12 тыс. голов). Также в 2016 году переписаны и другие виды животных — в частности, нутрии, ослы, страусы, фазаны.