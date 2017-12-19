Москва, 19 декабря, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Сделка по продаже Севано-Разданского каскада ГЭС в Армении может быть закрыта компанией «Русгидро» в 2018 году, сообщил 19 декабря глава компании Николай Шульгинов.

Picasa Аргельская ГЭС

Шульгинов отметил, что переговоры с армянской стороной по продаже Севано-Разданского каскада продолжаются, возможно, очередной их раунд состоится в новом году в Армении.

В случае получения компанией всех соответствующих разрешений в Армении, подчеркнул руководитель «Русгидро», сделку можно будет совершить уже в 2018 году.

Напомним, ранее сообщалось, что высший менеджмент «Русгидро» считает продаваемый актив непрофильным. Сам Севано-Разданский каскад ГЭС — это семь деривационных гидроэлектростанций, построенных на реке Раздан в Армении. ГЭС включают 21 гидроагрегат совокупной мощностью в 561 МВт.

Компания купила каскад в 2011 году. Пакет ценных бумаг «Международной энергетической корпорации», ключевым активом которой являлся вышеупомянутый каскад ГЭС, был куплен «дочкой» «Русгидро» — «Гидроинвест» у Inter RAO Holding B.V.

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