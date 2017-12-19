Санкт-Петербург, 19 декабря, 2017, 14:57 — ИА Регнум. На акватории Петербурга ликвидируют нефтеразливы: загрязнение было обнаружено сегодня утром, 19 декабря, в районе Свердловской набережной.

Пресс-служба Департамента Росприроднадзора по СЗФО Нефтеразлив на Неве. 19.12.2017

Устранением нефтяной пленки занимается предприятие «Пиларн», подведомственное городскому комитету по природопользованию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета, нефтесборщик собрал с аварийного участка 50 кг нефтеводяной смеси.

«В настоящее время есть предположение, что источник загрязнения находится в районе Свердловской набережной. Предположительно, пленка от дизельного топлива. Она тонкая, но растекается по большой площади», — рассказала пресс-секретарь комитета Линара Минабутдинова.

Ведомство получило сообщения о загрязнении Большой Невки и реки Карповки в районе Аптекарского моста. На последнем участке уже установлены боновые заграждения, которые собирают нефтяную пленку и не допускают распространения разлива далее по течению.

Надзорные органы уже начали выяснять обстоятельства аварии на Неве. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента Росприроднадзора по СЗФО, в данный момент инспекторы ведомства ищут источник загрязнения, двигаясь от Литейного моста в сторону Свердловской набережной. «Шлейф тянется выше по течению, однако пока источник мы не нашли», — сообщила с места пресс-секретарь департамента Гульнара Гудулова.

Напомним, что в районе Свердловской набережной уже неоднократно происходили разливы нефти. В ряде случаев выход нефтепродуктов был связан с работой Выборгской ТЭЦ №17.