Ярославль, 19 декабря, 2017, 14:50 — ИА Регнум. В Ярославской области за год количество свиней уменьшилось на 82%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославльстате. На конец ноября 2017 года свиней в Ярославской области насчитывалось 6.7 тысяч голов, что на 82.1% меньше, чем в декабре 2016 года.

Wikimedia Commons Свиньи не выдержали роста цен на зерно

«У нас в последнее время закрылись два крупных свиноводческих комплекса — «Залесье» в Рыбинском районе и «Курба» в Ярославском районе. Они не смогли пережить высокие цены на зерно. В результате сейчас в Ярославской области остались лишь мелкие хозяйства», — сказал корреспонденту ИА REGNUM консультант комитета по развитию отраслей сельского хозяйства и внедрению прогрессивных технологий департамента АПК и потребительского рынка правительства Ярославской области Иван Кузьмин.

Региональные власти сейчас ищут инвесторов, которые готовы прийти в Ярославскую области и возродить свиноводческие комплексы.