Ярославль, 19 декабря, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Ярославский завод «Автодизель» «Группы ГАЗ» получил премию Quality Award 2017 от компании Daimler за достижения в области качества производства двигателя OM 646. Это совместный проект по выпуску современных дизелей для комплектации автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic, которые выпускаются на площадке Горьковского автозавода, также входящего в «Группу ГАЗ».

Автодизель Команда проекта Mercedes-Benz и Группы ГАЗ

Немецкий дизель в Ярославле

История сотрудничества началась в 2011 году. Тогда Mercedes решил перенести в Россию производство малотоннажных автомобилей. При этом компания планировала не просто собирать Sprinter в России, а существенно локализовать процесс. В рекордный срок, всего за два года, удалось наладить производство автомобилей в Нижнем Новгороде и двигателей — в Ярославле. В Ярославль была перенесена линия из немецкого города Мангейма.

Автодизель Ярославский моторный завод, площадка ЯМЗ-530

Проект по выпуску своих автомобилей в России немецкая компания признала успешным: «Автодизель» выпускает двигатели и компоненты к ним с учетом стандартов качества Mercedes-Benz, а некоторые детали моторов для автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic уже изготавливаются и на экспорт.

«Кузов автомобиля производится в Нижнем Новгороде, а его сердце — мощный и экономичный двигатель — в Ярославле. Внедрение и постоянное поддержание высоких стандартов качества Daimler AG на обеих производственных линиях, а также на предприятиях компаний-кузовостроителей помогло Sprinter Classic стать популярным в России», — говорит генеральный директор Mercedes-Benz Vans в России Сорен Хезе.

Почему ЯМЗ?

Современную экономику невозможно представить без дизельной техники. Нет, наверно, ни одной отрасли промышленности или сельского хозяйства, где не трудились бы грузовые автомобили, тракторы, комбайны, внедорожники… Однако стран, где разработали и выпускают собственный дизель, в мире не так уж и много. СССР, конечно же, свои двигатели имел, а вот в 90-х годах страна оказалась перед выбором: делать дальше собственные агрегаты или же закупать за рубежом к тому времени более высокотехнологичные образцы. В Ярославле было принято решение, несмотря на все трудности, разрабатывать новую линейку средних рядных двигателей. Вхождение предприятия в «Группу ГАЗ» позволило привлечь многомиллиардные инвестиции для строительства абсолютно нового завода, который был открыт в Ярославле в 2012 году. Там началось серийное производство двигателей нового поколения ЯМЗ-530.

Новый завод стал одним из самых современных предприятий по производству дизельных двигателей в Восточной Европе и, естественно, в России. Именно это и позволило специалистам Daimler остановить свой выбор на ярославском предприятии «Группы ГАЗ».

Для российского завода сотрудничество с Daimler означало начать работу в цепочке автогиганта, чей знак во всем мире ассоциируется с безупречным качеством и долговечностью. Но в Ярославле трудностей не испугались. Во-первых, за спиной был собственный, теперь уже столетний опыт автопроизводства. Ведь завод фирмы В.А. Лебедева, ставший впоследствии Ярославским моторным заводом, был основан еще в 1916 году. Во-вторых, разработка линейки двигателей ЯМЗ-530 шла в тесном контакте с зарубежными специалистами, а новое производство двигателей ЯМЗ изначально было ориентировано на мировые стандарты качества. В-третьих, на тот момент имелся успешный опыт сотрудничества с другим автогигантом — Renault, совместно с которым предприятие освоило выпуск двигателей Renault dCi11, получивших на предприятии имя ЯМЗ-650.

В итоге предприятие освоило все стандарты, которые требовались в совместном проекте с Daimler, и получило заслуженную награду. Президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин рассказывает:

«Мы научились контролировать не просто качество продукции, а самое главное — контролировать процессы, обеспечивая их стабильность на всех этапах производства. Именно это позволяет гарантировать 100-процентное качество конечной продукции».

«Завод «Автодизель» обладает всеми качествами для достижения успеха — умение строить надежные партнерские отношения, качественная продукция и гибкий подход. В 2013 году мы ввели стандарты Daimler на каждом этапе производства двигателя, обучили персонал в Москве и на заводах Mercedes-Benz в Германии. Я рад наградить российского поставщика, который продемонстрировал уважение к политике и понимание процессов обеспечения качества Daimler AG, а также внедрил их в ежедневную работу», — сказал руководитель отдела контроля качества Mercedes-Benz Vans Андреас Райн.

Мировой стандарт

Современная автомобильная промышленность давно пришла к идее кооперации. На разных континентах выпускаются автомобили под разными марками и разных моделей, но одинаковые по сути, а детали для них могут поставляться из десятков разных стран. Всё это было бы невозможно без единых стандартов качества. Тот, кто не соответствует этим стандартам, обречен остаться за бортом современного автомобилестроения. В «Группе ГАЗ» этот тренд осознали в начале 2000-х. В 2003 году на ярославском «Автодизеле» была введена система менеджмента качества и впервые сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ГОСТ ИСО 9001−2000. Затем система управления качеством только развивалась, пополняясь российским и зарубежным опытом. Сегодня приоритетная стратегия предприятия — использование концепции всеобщего управления на основе качества (TQM), главным принципом которой является ориентация на потребителя.

Последнее достижение 2017 года — сертификация системы менеджмента качества по самому современному международному стандарту автомобильной промышленности IATF 16 949. Этот стандарт, вышедший в 2016 году, был разработан международной ассоциацией, в которую входят все ведущие европейские и американские автоконцерны — Ford, General Motors, Daimler, Chrysler, BMW, Fiat, Pigeon-Citroen, Renault, Volkswagen. Глобальной идеей стандарта было предотвращение рекламаций и отзывов, из-за которых автогиганты, даже наиболее надежные, несли серьезные убытки. Проще говоря, стандарт обращает серьезное внимание именно на «обратную реакцию» потребителя, удовлетворенность купленным автомобилем. Ярославскому предприятию «Группы ГАЗ» удалось доказать соответствие стандарту IATF 16 949 по итогам аудитов международной ассоциации по сертификации «ДЭКУЭС».

Автодизель Линия по производству двигателей в Ярославле

"Наше предприятие в числе первых в России получило высокую оценку соответствия системы менеджмента качества новейшему стандарту предприятий автомобильной промышленности IATF 16 949. Это означает, что у нас работают лучшие специалисты, способные чётко организовать процессы управления качеством», — поясняет генеральный директор Ярославского моторного завода «Автодизель» Андрей Матюшин.

Философия качества

Развитие семейства двигателей ЯМЗ-530 подтверждает это. Выбранная стратегия оправдывает себя экономически, потребители выбирают продукцию с нашими, отечественными дизелями. Рост производства двигателей семейства ЯМЗ-530 в 2017 году составил более 40 процентов. В этом году будет выпущено около 20,5 тысяч двигателей. Та же динамика была продемонстрирована и в 2016 году по отношению к 2015 году, когда рост производства составил 38%.

Эти современные экономичные и надежные двигатели устанавливаются на технику, которая сегодня и «двигает» вперед экономику России: грузовики «Газон NEXT», автобусы ПАЗ, ЛиАЗ.

Автодизель Грузовики «ГАЗон NEXT» с двигателями ЯМЗ

Двигатели семейства ЯМЗ-530 в специальном исполнении поставляются на Петербургский тракторный завод, комбайновый завод Гомсельмаш, ряд других предприятий. Причем ключевые модели двигателей имеют ресурс до миллиона километров. Линейка постоянно развивается. Так, в 2016 году в присутствии Владимира Путина была открыта линия по производству двигателей ЯМЗ-530 CNG, работающих на метане. Это первый в стране современный газовый двигатель, по техническим характеристикам он полностью соответствует импортным аналогам, но при этом имеет преимущество по цене и стоимости владения.

Работа на переднем крае мирового двигателестроения невозможна без постоянного совершенствования и повышения компетентности. На «Автодизеле» работает собственный учебный центр, причем учатся здесь все — от топ-менеджеров до рабочих. В рамках международных проектов специалисты завода прошли обучение на австрийских, немецких и французских предприятиях, а теперь передают опыт коллегам.

«Качество продукта и процесса — это важнейший приоритет для нас в сотрудничестве с компанией Daimler, которое ведется на предприятиях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде и в Ярославле. Мы гордимся полученной премий и рады продолжить эту работу с максимально высоким уровнем качества», — отмечает Манфред Айбек, генеральный директор компании «Русские машины», в которую входит «Группа ГАЗ».

Освоив жесткие международные стандарты, российский производитель перенес их и на свою продукцию. Такие подходы к качеству реализуются не только на производстве двигателей Mercedes, но и при выпуске собственных двигателей Ярославского моторного завода. А на автозаводе ГАЗ автомобили Mercedes выпускаются на соседнем конвейере с автомобилями «ГАЗель». Причем делают это рабочие ГАЗа по единым стандартам качества.