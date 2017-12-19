Ярославль, 19 декабря, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Два отделения ярославской детской клинической больницы № 1 не смогут переехать в здание больницы РЖД. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главврач ДКБ № 1 Кирилл Харчиков. Осенью этого года больница была закрыта из-за аварийного состояния, более месяца ведется поиск места, куда могли бы переехать ее отделения.

Yarregion.ru Больница РЖД

12 декабря пульмонологическому и аллергологическому отделениям ярославской детской клинической больницы №1 предложили переехать в здание больницы РЖД. Была достигнута предварительная договоренность о том, что на время капитального ремонта здания ДКБ№1 два отделения разместятся в железнодорожной больнице. Врачи детской клинической больницы поехали осматривать будущее место работы, но они оказались неудовлетворены предлагаемыми площадями.

«У железнодорожной больницы не хватает площадей для того, чтобы принять два отделения детской больницы. Была идея взять в аренду дополнительные площади, но нам отказали. Поместить же детей в стеснённые условия мы не можем. Сейчас рассматривается еще несколько вариантов, куда могли бы переехать отделения ДКБ № 1», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Надежда Корзина.

Напомним, в 2018 году начнется разработка проектно-сметной документации по капремонту ДКБ№1. Предстоит полностью отремонтировать две стены здания, кровлю, провести работы по укреплению фундамента. Кроме того, будет произведен качественный ремонт поликлинического отделения и стационара. По предварительным расчетам, стоимость работ составит 100 — 110 миллионов рублей.