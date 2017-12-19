Ярославль, 19 декабря, 2017, 14:33 — ИА Регнум. 19 декабря на заседании комитета областной думы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике были озвучены данные, согласно которым ни один дом в Ярославской области на накопил на проведение комплексного капитального ремонта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Капитальный ремонт в Ярославле

Этот вопрос поднял депутат Эльхан Мардалиев. Он поинтересовался, сколько домов в Ярославской области накопили свои собственные средства на проведение двух или более видов работ по капитальному ремонту, не заимствуя средства от других домов?

«Мы не один год реализуем котловую систему, но это не такой большой период. Поэтому сегодня можно сказать, что ни один дом не имеет накоплений на приведение своего дома в стопроцентное соответствие нормативным документам. То есть на то, чтобы привести в соответствие конструктивы кровли, фасад, инженерные системы ни один дом еще не накопил и даже в ближайшие два-три года не сможет это сделать. Для этого федеральным законодательством и была созданы региональные операторы и «котловая» система, по принципу которой мы сейчас и работаем», — сообщил депутатам первый заместитель директора регионального департамента ЖКХ Сергей Колесников.

На это Эльхан Мардалиев заметил, что и на заседаниях комитетов, и на областной думе немало говорилось о необходимости перехода к комплексности в капитальном ремонте — например, делать не одну крышу, а сразу несколько видов работ для того, чтобы привести дом в надлежащий вид. Но, исходя из озвученной представителем правительства информации, сделать это без заимствования средств у других домов, которые находятся в общем котле у регионального оператора, невозможно.

«Да, это так. Поверьте мне, и правительство, и депутаты и жители в этом вопросе находятся по одну сторону баррикад. Мы все хотим привести многоквартирные дома в порядок, и чтобы у нас не было никакой головной боли, ни жалоб, ни обращений. Но сделать это моментально не удастся. Но, думаю в домах большой площади в ближайший год можно будет рассматривать если не вопросы комплексного ремонта, то хотя бы двух-трех элементов комплексности. В настоящее время мы, к сожалению, закрываем дырки. Если «бежит» кровля, нет смысла ремонтировать фасад. Поэтому убираем аварийность на домах, на инженерных сетях, кровлях, и в дальнейшем будем подходить уже к работам по фасадам, как говорится, красить губы», — ответил Сергей Колесников.

Напомним, в планах капитального ремонта на 2018 год включены 644 многоквартирных дома, 574 строительно-монтажные работы и разработка свыше 469 проектов. Общая сумма — 1 млрд 900 млн рублей.