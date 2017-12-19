Горно-Алтайск, 19 декабря, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Сюжет старой доброй сказки Мамина-Сибиряка про Серую Шейку повторился в Республике Алтай. Причём, судя по официальному сообщению, пострадавшим оказался лебедь, который по неизвестной причине отбился от стаи и остался зимовать на небольшом водоёме Кош-Агача, а спасителями несчастной птицы стали сотрудники республиканского ГУ МЧС РФ.

ГУ МЧС РФ по Республике Алтай Спасённый лебедь

ГУ МЧС РФ по Республике Алтай Лебедь на замерзающем водоёме Кош-Агача

К пожарным из местной части обратились местные жители. Они наблюдали, как водоём, на котором обосновался лебедь, с каждым днем замерзал всё больше, не оставляя свободного места, где птица могла бы плавать. Не давали покоя измученной птице и сельские собаки.

«Операция по поимке продолжалась около получаса. С третьей попытки пожарным удалось выманить птицу на лёд и поймать», — уточняют спасатели.

Как и в небольшой трогательной истории об уточке, которую по счастливой случайности нашел охотник и решил забрать её с собой в дом, к маленьким внукам, алтайскому лебедю теперь тоже ничего не угрожает.

В ветеринарной лаборатории подтвердили, что лебедь совершенно здоров. Пожарный Клим Богданов временно приютил его в своём курятнике, дав кличку Лева. Говорит, что новый питомец очень хорошо общается со своими соседями — курами, и у него прекрасный аппетит. Весной лебедя отпустят на волю.