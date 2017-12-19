Киев, 19 декабря, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Если Михаил Саакашвили говорит о том, что он готов вести переговоры с Порошенко, то это не значит, что он готов с ним их вести. Если Саакашвили говорит, что попытка захвата Октябрьского дворца была осуществлена провокаторами, то это не значит, что провокаторами выступали не его люди. Саакашвили необходимо, с одной стороны, выглядеть лидером «мирных протестов», но с другой стороны, заставить Порошенко пойти на жёсткое подавление протестных акций. Каждый разбитый нос сторонника Саакашвили превращает власть Порошенко в «кровавый режим». Так для ИА REGNUM прокомментировал последние события в Киеве украинский эксперт Сергей Белов.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко и Михаил Саакашвили

«Саакашвили реализует тот же самый сценарий, который доказал свою эффективность во время предыдущего переворота. Тогда тоже заговорщики в лице Яценюка, Кличко и Тягнибока втягивали Януковича в утомительные и бесполезные переговоры, но потом, когда казалось, что компромисс достигнут, появлялись провокаторы, которые срывали все достигнутые договорённости. Кому-то разбивали голову, как это было с нынешним генпрокурором Луценко, кому-то жгли автомобиль, а кого-то вывозили в лес. Ничего другого, нового придумывать Саакашвили не может и не будет.

Единственная разница между тем, что происходило четыре года назад и сейчас, состоит в том, что у власти находится ставленник Запада. По этой причине мы не видим однозначной поддержки ни Порошенко, ни Саакашвили. Европа и Америка не поддерживают одну сторону, но это не значит, что они не поддерживают Саакашвили. Если бы «Михо» не имел санкции со стороны Запада на переворот, то он бы никогда не посмел организовывать протестные акции, и кто-то «тайный» из олигархов не отважился выделить необходимую сумму на «революцию», — уверен аналитик.

Эксперт отмечает, что показательно то, как ведут себя силовики по отношению к Саакашвили:

«Эти несчастные «стражи порядка» не знают, договорился ли Саакашвили с Порошенко или не договорился. В ночь, когда сторонники Саакашвили устанавливали сцену на Майдане Независимости, на площади дежурила группа силовиков с автоматами. Михо потребовалось несколько минут, чтобы заставить их покинуть территорию. То же самое произошло с полицейским начальником, которого Саакашвили жестоко «унизил» на глазах у подчиненных. Не важно, кто был пьян, а кто под воздействием других психотропных средств, важно, что все увидели глумление над представителем власти и представителем Порошенко».

При этом Белов подчеркивает, что силовиков можно понять — они на работе, а точнее, на зарплате, которую терять не хотят:

«Они хорошо помнят то унижение, когда после смены власти в 2014 году их ставили на колени на Западной Украине, а многих потом уволили только за то, что они действовали по закону и выполняли приказ. Наученные горьким опытом, они не горят желанием влезать в разборки между Саакашвили и Порошенко. Один из них — действующий президент, а другой, возможно, будущий».

Причем, отмечает политолог, у Порошенко сейчас положение в разы хуже, чем положение Януковича четыре года назад.

«Вопрос даже не в том, что в России его не ждут, даже если примут для пополнения коллекции украинских президентов. При Януковиче существовало государство и худо-бедно работающая государственная машина. Янукович мог отдать приказ, и шестерёнки волей-неволей должны были прийти в движение, перемалывая кости заговорщиков. Не вопрос, к чему бы это привело в конечном итоге, главное, что был инструмент. У Порошенко нет даже его. России он не нужен, поддержки среди населения у него нет, зато желающих увидеть его повешенным на новогодней ёлке — хоть отбавляй. Таким образом, всё идёт к тому, что Новый 2018 год Украина будет встречать с новым национальным лидером в лице грузина Михаила Саакашвили», — заключил Сергей Белов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, после марша сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили 17 декабря украинские радикалы из числа его сторонников попытались захватить Октябрьский дворец. Это привело к столкновениям митингующих с силовиками, в результате пострадали более 60 человек. Сам Саакашвили заявил, что его сторонники и вовсе не планировали штурм здания, а произошедшее он назвал провокацией: «Со всей ответственностью заявляю, что никаких планов захвата Октябрьского дворца и насильственных действий у нас нет и не было. Я осуждаю любые попытки».