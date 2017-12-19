Калуга, 19 декабря, 2017, 14:05 — ИА Регнум. В Калужской области обнаружен бруцеллёз. Как уточнили ИА REGNUM в комитете по ветеринарии, опасное заболевание как для животных, так и для человека было выявлено на территории Перемышльского района.

ulleo Овцы

При этом вирус, вероятнее всего, был завезён. По данным ветеринаров, в регион незаконно ввезли почти 300 овец и коз. Уточняется, что мелкий рогатый скот прибыл из Ростовской области, однако документов, подтверждающих это, нет. Также отсутствуют ветеринарные сопроводительные бумаги.

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То, что животные больны бруцеллёзом, подтвердили лабораторные исследования. Вирус был обнаружен в крови у двух особей.

Как отметил начальник отдела комитета ветеринарии при правительстве Калужской области Александр Анцигин, благоприятной по бруцеллёзу Калужская область является уже на протяжении 60 лет. Подобные случаи происходят редко, в основном из-за несанкционированного ввоза скота.

В настоящее время в районе специалисты объявили карантин.

Добавим, что за последний месяц в Калужском регионе обострилась ситуация с бешенством. В начала 2017 года в области было зарегистрировано 32 случая заболевания. Это в два раза больше, чем в 2016 году.