Иркутск, 19 декабря, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Вопиющие факты нарушений законодательства о погребении и похоронном деле выявлены прокуратурой в Иркутской области. Не только коммерсанты, но и чиновники не гнушались заработать на усопших. Да и сами места погребений по документам являлись не кладбищами, а безхозными землями. Такой вывод можно сделать из официального сообщения правоохранителей по итогам проверки деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, и специализированных учреждений, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Могилы безродных

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Кладбищенский крест

В связи с тем, что большинство мест захоронений в Иркутской области являлись бесхозными объектами и документы об отведении участков земли под кладбища отсутствовали, у местного бюджета не было оснований выделять средства на их содержание. Это, разумеется, влекло нарушение прав граждан, в том числе — на предоставление гарантированного перечня услуг по погребению.

И теперь, после принятия мер прокурорского реагирования, в Иркутской области стало сразу на 200 кладбищ больше. В отношении еще 200 последних пристанищ усопших в настоящее время ведутся работы по постановке их на кадастровый учет.

Настораживает и то, что значительное количество кладбищ области расположены на землях лесного фонда. К примеру, прокуратура Иркутского района выявила, что территория Смоленского кладбища вместо отведенных 29 га занимает почти вдвое большую площадь. Часть занятых захоронениями земельных участков предназначены для ведения личного подсобного хозяйства и находится в собственности физических лиц, часть участков относится к землям лесного фонда, принадлежит на праве собственности Российской Федерации. В результате незаконных действий размер причиненного лесам ущерба превысил 52 млн рублей.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Кладбищенское запустение

Один из примеров заработка на усопших привела прокуратура Шелехова. Там недавно было установлено, что падкими на корысть оказались работники местного отделения Бюро судебно-медицинской экспертизы Иркутской области. Затраты на медицинские исследования, а также за санитарную и косметическую обработку трупов они включали в общую стоимость услуг, оказываемых индивидуальным предпринимателем. Ущерб от такого мошенничества учреждению здравоохранения составил более 2 млн рублей. В насящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.159 (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере) и ч.2 ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

В Братске предприниматель вовсе не бескорыстно, как оказалось, возвел здание, которое передал в безвозмездное пользование учреждению здравоохранения для проведения судебно-медицинских экспертиз. Прокуратура выяснила, что одновременно в этом же здании им было организовано оказание комплекса ритуальных услуг, предоставляемых населению за плату, что является незаконной предпринимательской деятельностью.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Кладбище

Всего органами прокуратуры области в ходе проверки выявлено и пресечено более 1 тыс. нарушений законов. В целях понуждения устранить допущенные нарушения, прокурорами в суд предъявлено 195 исков, в том числе о взыскании не предоставленных гражданам пособий на погребение умерших.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за пробелов в законодательстве так называемые похоронные деньги (их выплата полагается родственникам усопших в соответствии статье 12 ФЗ «О погребении и похоронном деле») довольно часто становятся объектом мошеннических действий недобросовестных похоронных агентов и чиновников. Но в случае с Иркутской областью, где оснований для их выплаты не было из-за того, что последние не позаботились о придании кладбищам официального статуса, можно не сомневаться, сколько безродных, малоимущих и одиноких людей были похоронены не по человечески.

К сожалению, наказание за такое ни одна статья УК РФ не предусматривает.