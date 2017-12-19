Мэдисон, США, 19 декабря, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Американские геологи доказали, что микроскопические окаменелости, обнаруженные в кусочках скалы Западной Австралии возрастом в 3,5 млрд лет, являются самыми ранними прямыми свидетельствами жизни на Земле, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Земля в катархее

Ученые из университета Висконсина в Мэдисоне (США) исследовали фрагменты графита, сформировавшегося на дне первичного океана около 3,5 млрд лет назад. В нем были обнаружены следы архей — одного из двух главных микробов на Земле.

В исследовании описываются 11 микробных образцов из пяти отдельных таксонов. Некоторые представляют собой вымершие бактерии и микробы, в то время как другие похожи на микробные виды, которые все еще встречаются сегодня. По мнению ученых, «это примитивная, но разнообразная группа организмов».

То, что окаменелости носят биологическое происхождение, доказали замеры изотопов, которые имеют разную пропорцию у неживой органики и живых организмов. Исследователи срезали небольшие слои с кусочков графита и просветили их при помощи ускорителя частиц.

Посчитав число атомов углерода-12 и углерода-13 в предположительных «бактериях» и окружающей их материи неорганического происхождения, они установили, что графит имеет органические следы.

Таким образом, доказано, что время появления архей — почти на 800 млн лет раньше, чем считалось до этого. Ученые считали, что археи появились значительно позже бактерий, примерно 2,7 млрд лет назад. Кроме того, замеры впервые указали, что речь идет именно об археях (далеких родственниках современных кишечных палочек и стафиллококов), а не с первыми бактериями.