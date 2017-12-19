Саратов, 19 декабря, 2017, 13:33 — ИА Регнум. 15 декабря на Балаковской АЭС в Саратовской области состоялся второй День директора, в котором приняли участие 250 работников станции и делегация центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» во главе с генеральным директором Андреем Петровым. Как сообщает управление информации и общественных связей Балаковской АЭС, обращаясь к персоналу, глава Росэнергоатома поздравил балаковских атомщиков с лидерством во внедрении производственной системы Росатома, признанным на уровне отрасли. Он также подвел предварительные итоги уходящего года, отметив, что по всем показателям и ключевым событиям для концерна он складывается удачно.

Информационный центр Балаковской АЭС Глава Росэнергоатома поздравил балаковских атомщиков с лидерством во внедрении производственной системы Росатома

По выработке российские атомные станции близки к собственному рекорду, за год она составит более 200 млрд. кВт-часов. Андрей Петров напомнил, что рекорд всех АЭС СССР, включая украинские и армянскую станции, был достигнут в 1989 году — 212 млрд. кВт-часов. Таким образом, российские атомщики приближаются и к этому достижению. Как и планировалось, два пусковых энергоблока — на Ленинградской-2 и Ростовской АЭС — получили лицензии Ростехнадзора, и на обоих начались работы по физпуску.

Приоритетными на сегодняшний день Андрей Петров назвал вопросы повышения культуры безопасности и снижения учетных нарушений. Это должно стать нерушимым правилом для каждого — от рядового работника до руководителя. В направлении ПСР-развития он обратил внимание на то, что основными областями применения этого эффективного инструмента должны стать обеспечение качества ремонтов и повышение надежности работы оборудования.

В рамках реализации стратегической задачи по достижению лидерства на международных рынках Петров выделил развитие в концерне таких направлений, как активное участие российских специалистов в сервисных работах на зарубежных АЭС — в этом отношении основными направлениями являются участие в ремонтах, продлении эксплуатации энергоблоков, пусконаладочных работах, инжиниринге.

По традиции генеральный директор ответил на вопросы, которые были заданы работниками станции непосредственно из зала. Говоря о перспективах развития Балаковской АЭС, он отметил, что большим достижением коллектива стало продление сроков эксплуатации двух энергоблоков станции на рекордный срок — на 30 и 26 лет.

«Уверен, что и два других энергоблока получат лицензии на такие же сроки. И с учетом четвертого энергоблока, на котором я лично работал и не сомневаюсь в его надежности, станция будет обеспечена работой до 2054 года», — подчеркнул он.