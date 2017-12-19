Санкт-Петербург, 19 декабря, 2017, 13:33 — ИА Регнум. Живущие в Петербурге люди пенсионного возраста — «это не обуза, а один из резервов трудовых ресурсов», заявил во вторник, 19 декабря, на заседании городского правительства глава комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко. Чиновники обсуждали ход реализации программы мероприятий по поддержке граждан старшего поколения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Суриков. Старик-огородник (фрагмент). 1882

Глава комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков рассказал, что всего в городе живет 1,346 миллиона пенсионеров, то есть, они составляют более четверти (25,3%) населения города. Средняя продолжительность жизни — 78 лет (у женщин) и 70 (у мужчин), за последние семь лет эти показатели выросли на 5 и 9 лет, соответственно. Средний размер страховой пенсии в городе — 15,2 тыс. рублей.

Порядка 400 тыс. петербургских пенсионеров продолжают работать. Это почти на 200 тыс. меньше, чем двумя годами ранее, тем не менее, пенсионеры составляют более четверти всех работников (27,2%). Служба занятости и другие профильные ведомства оказывают желающим пенсионерам помощь в трудоустройстве. Более половины от обратившихся в службу пенсионеров (10 тыс. человек) нашли работу.

Губернатор города Георгий Полтавченко призвал продолжать эту работу, «максимально активно поддерживать активную жизнь граждан старшего поколения», в том числе в части трудоустройства, обучения, возможности принимать участия в культурных и творческих проектах, работать с молодежью.

Также губернатор попросил подчиненных уделить больше внимания распространению социальной рекламы для «пропаганды семейных ценностей и воспитания уважения к людям старшего поколения».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Пенсионного фонда РФ, в России нет пенсионеров, находящихся за чертой бедности. По данным ПФР, в 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии был равен 8,8 тыс. рублей, что составляет 104,1% к прожиточному минимум пенсионера.

В 2018 году средства на выплату региональных социальных доплат к пенсии в размере 7 млрд 085 млн 700 тыс. рублей получат 13 субъектов РФ. В общей сложности доплату к пенсии получат около 424,6 тыс. человек.