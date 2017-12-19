Киев под снегом: Кличко ругает водителя фуры, а машины раскопают по весне
Киев, 19 декабря, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Столицу Украины вторые сутки засыпает снегом, в Киеве уже выпала половина месячной нормы осадков. В ночь на вторник, 19 декабря, коммунальные службы столицы вывели на расчистку снега 271 единицу спецтехники.
По словам руководителя «Киевавтодора» Александра Густелева, для эффективной уборки снега формируются колонны в пять — восемь единиц техники.
«Также к ним дополнительно присоединяется тяжелая техника — грейдеры, которые будут работать на столичных дорогах. И техника не останавливаться. Только для заправки и чтобы пополнить запас соли», — сказал Густелев, слова которого цитирует пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
Кроме того, ночью работу спецтехники проверил лично мэр Киева Виталий Кличко.
«Ты не убрал машину, ты полностью заблокировал проезд… Сначала резину поменяй, а потом будешь рассказывать куда ты ехал с солью», — отчитал Кличко водителя фуры, который заблокировал проезжую часть.
По словам Кличко, все коммунальные службы Киева работают в режиме чрезвычайной ситуации, а в экстренных случаях киевляне должны обращаться в службу 1551 или в полицию. Он призвал водителей утром оставить машины дома и воспользоваться общественным транспортом.
«Сейчас время коммунальщиков… Учитывая, что за сутки высыпало почти половина месячной нормы осадков… Все службы работают круглосуточно. И наша задача сейчас — сделать все, чтобы утром город не остановился»,— сказал Кличко в эфире «112 Украина».
Тем не менее, коммунальным службам украинской столицы не удалось полностью расчистить снег — дворники не успевают чистить тротуары, остановки и подземные переходы. Более того, сутра городской транспорт ходил с перебоями в графиках, а автобусы, трамваи и троллейбусы были «забиты» пассажирами «под завязку». Видимо автомобилисты прислушались к призывам Кличко и оставили авто под сугробами, до весны.
«Жду трамвай уже около часа. Автобусы тоже забиты, многие вообще не останавливаются. Общественный транспорт забит, пожалел, что машину оставил», — сказал житель Киева Максим.
При этом из-за непогоды некоторые фирмы устроили для своих сотрудников day off (выходной).
«Утром с работы перезвонили, сказали, что всем дали day off, разрешили остаться дома. Менеджеры не смогли добраться на работу в центр. Все встречи перенесены. Если бы я выехала на работу, то все равно бы приехала к обеду, поскольку пробки. Утром откапывала машину, но она все равно не выехала — во дворе было много снега», — рассказала сотрудница IT-компании Ольга.
Как сообщалось ранее, 18 декабря на заснеженные дороги Киева выехали 12 спасателей на шесть спецавтомобилей. Работники Киевского гарнизона ГСЧС помогают застрявшему в снегу транспорту. При этом синоптики обещают киевлянам на 19 декабря температуру от 0 до +2, без осадков.