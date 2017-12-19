Киев, 19 декабря, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Столицу Украины вторые сутки засыпает снегом, в Киеве уже выпала половина месячной нормы осадков. В ночь на вторник, 19 декабря, коммунальные службы столицы вывели на расчистку снега 271 единицу спецтехники.

ИА REGNUM Дороги замело. Киев

По словам руководителя «Киевавтодора» Александра Густелева, для эффективной уборки снега формируются колонны в пять — восемь единиц техники.

«Также к ним дополнительно присоединяется тяжелая техника — грейдеры, которые будут работать на столичных дорогах. И техника не останавливаться. Только для заправки и чтобы пополнить запас соли», — сказал Густелев, слова которого цитирует пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

ИА REGNUM Машины за сугробами. Киев

Кроме того, ночью работу спецтехники проверил лично мэр Киева Виталий Кличко.

«Ты не убрал машину, ты полностью заблокировал проезд… Сначала резину поменяй, а потом будешь рассказывать куда ты ехал с солью», — отчитал Кличко водителя фуры, который заблокировал проезжую часть.

По словам Кличко, все коммунальные службы Киева работают в режиме чрезвычайной ситуации, а в экстренных случаях киевляне должны обращаться в службу 1551 или в полицию. Он призвал водителей утром оставить машины дома и воспользоваться общественным транспортом.

«Сейчас время коммунальщиков… Учитывая, что за сутки высыпало почти половина месячной нормы осадков… Все службы работают круглосуточно. И наша задача сейчас — сделать все, чтобы утром город не остановился»,— сказал Кличко в эфире «112 Украина».

ИА REGNUM Перекресток. Киев

Тем не менее, коммунальным службам украинской столицы не удалось полностью расчистить снег — дворники не успевают чистить тротуары, остановки и подземные переходы. Более того, сутра городской транспорт ходил с перебоями в графиках, а автобусы, трамваи и троллейбусы были «забиты» пассажирами «под завязку». Видимо автомобилисты прислушались к призывам Кличко и оставили авто под сугробами, до весны.

«Жду трамвай уже около часа. Автобусы тоже забиты, многие вообще не останавливаются. Общественный транспорт забит, пожалел, что машину оставил», — сказал житель Киева Максим.

ИА REGNUM Машины под сугробами. Киев

При этом из-за непогоды некоторые фирмы устроили для своих сотрудников day off (выходной).

«Утром с работы перезвонили, сказали, что всем дали day off, разрешили остаться дома. Менеджеры не смогли добраться на работу в центр. Все встречи перенесены. Если бы я выехала на работу, то все равно бы приехала к обеду, поскольку пробки. Утром откапывала машину, но она все равно не выехала — во дворе было много снега», — рассказала сотрудница IT-компании Ольга.

ИА REGNUM Подземный переход. Киев

Как сообщалось ранее, 18 декабря на заснеженные дороги Киева выехали 12 спасателей на шесть спецавтомобилей. Работники Киевского гарнизона ГСЧС помогают застрявшему в снегу транспорту. При этом синоптики обещают киевлянам на 19 декабря температуру от 0 до +2, без осадков.