Чита, 19 декабря, 2017, 13:06 — ИА Регнум. На территорию Забайкалья из Монголии мигрировали более 2 тысяч редких краснокнижных животных — дзеренов или зобатых антилоп. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщили сотрудники Сохондинского государственного природного биосферного заповедника. По их словам, основная масса — не менее 1700 особей — сосредоточилась сейчас в долине р. Зубкоша, что расположена в 4−5 км северо-восточнее села Турген. Примечательно, что зверей сопровождали парящие неподалеку две пары черных грифов.

Сохондинский государственный природный биосферный заповедник Дзерены в Забайкалье

Сохондинский государственный природный биосферный заповедник Краснокнижные дзерены в Забайкалье

Известно также, что остальные антилопы пока держатся вблизи границы с Монголией, но прямо в полукилометре от жилых домов на окраине Тургена можно наблюдать ещё около сотни спокойно пасущихся дзеренов. Всего визуально сотрудники заповедника зафиксировали не менее 2115 особей, разнополых и разновозрастных.

Говоря о причинах такой массовой миграции, учёные пришли к выводу, что если раньше это были суровые многоснежные зимы, то теперь, возможно, дзерены стали регулярно заходить в Россию из-за относительно хороших кормовых условий зимних пастбищ и регулярных мер по охране редких видов животных.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2011 года в Забайкальском крае создан природный заказник федерального значения «Долина дзерена», распоряжение об образовании которого подписал тогда ещё председатель правительства РФ Владимир Путин.

Заказник образован в целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, занесённых в Красную книгу РФ, в том числе дзерена. Располагается он на юге Забайкальского края в юго-восточной части Борзинского и в восточной части Забайкальского районов на площади более 213 тыс. га.

В Красной книге дзерен указан как вид, практически полностью исчезнувший в России.