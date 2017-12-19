Тель-Авив, Израиль, 19 декабря, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Вооруженные силы Израиля задержали 16-летнюю девушку Ахед аль-Тамими во время ночного рейда на Западном берегу реки Иордан, сообщает 19 декабря Anadolu.

Армия Израиля проводит обыски и задержания

«Многочисленные сотрудники вооруженных сил Израиля вторглись в наш дом и арестовали Ахед, когда она спала в своей кровати», — заявил отец девушки Басем аль-Тамими.

«Военные избили ее и всех, находящихся в доме. Затем конфисковали компьютеры и камеры», — добавил он.

«На мою дочь надели наручники и увели в неизвестном направлении», — резюмировал отец ребенка.

Как заявили сотрудники правоохранительных органов Израиля, девушка обвиняется в участии в антиизраильских беспорядках в своей деревне, а также в нападении на военных.

В 2012 году Ахед аль-Тамими получила награду от турецкого правительства за противостояние израильским солдатам, арестовавшим ее брата. Девочка лично встречалась с нынешним президентом Турции Реджепом Эрдоганом и его супругой.