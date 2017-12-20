Варшава, 20 декабря, 2017, 03:01 — ИА Регнум. Может ли противостояние Польши и ЕС вылиться в победу евроскептиков, объединенных в рамках нового формата Европы, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Извлечение камня глупости. Иероним Босх. 1475—1480

Желание Брюсселя привести Польшу к общему знаменателю со всеми странами — участницами ЕС уже показало свое несоответствие чаяниям польской политической элиты. В 2005—2007 годах противостояние было острым и закончилось убедительной победой Польши. ЕС «откатился» вместе со своими требованиями. Теперь на горизонте виднеется новая проблема в виде заявлений президента Франции Макрона, которые поддержала также Ангела Меркель.

Суть их заключается в поддержке расследования о нарушении верховенства законов Польши. Решение пока не принято, но обсуждения в рамках Еврокомиссии, судя по всему, идут достаточно интенсивно. Создать для Польши проблемы вплоть до введения против нее санкций — это попытка помешать созданию в лице Польши альтернативного европейского центра, наказав и ее, и тех, кто посмеет заключить с ней союз. Впрочем, польская политическая элита бодрится, оценивая свои шансы неплохо. А тем временем в перспективе евросоюзовских проблем все четче видны очертания Венгрии.

В каком направлении двинется ЕС в решении своих внутренних проблем, читайте в статье: Как скоро союзниками Варшавы в ЕС станут пророссийские евроскептики?

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