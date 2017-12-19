Путин на форуме ОНФ: трансляция ИА REGNUM
18—19 декабря в Москве проходит форум Общероссийского народного фронта «Россия, устремленная в будущее». На мероприятии собралось более четырёх тысяч делегатов, в повестке дня — эффективность законов, принятых по инициативе ОНФ. Также участники сформулируют проблемы и составят предложения по их решению, которые могли бы стать основой для дальнейших распоряжений президента.
Ожидается, что сегодня, 19 декабря, на форуме выступит президент России Владимир Путин.
ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию с форума.
Вышли двое активистов из ОНФ. Они рассказывают про форум, приветствуют участников, обещают, что Путин будет очень скоро, но пока лишь идёт перекличка активистов.
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В ходе первого дня дискуссии форума прошли в рамках шести тематических площадках: «Экология будущего: устойчивое развитие», «Экономика будущего: цифровая страна», «Территории будущего: новые пространства», «Медицина будущего: здравоСохранение», «Образование будущего: новая школа» и «Молодежка ОНФ».
Перед выступлением президента России руководители этих проектных площадок подводят итоги деятельности активистов ОНФ по своим направлениям.
Предложения, которые будут положены в основу дальнейшей работы активистов Народного фронта с администрацией президента и правительством России, участники форума выдвинут 19 декабря по итогам «мозговых штурмов». Среди тех, кто принимает участие в работе — активисты и эксперты ОНФ, журналисты, руководители органов власти, в том числе федеральных.
Президент России Владимир Путин выходит к трибуне.
Президент поприветствовал участников форума.
«Прежде всего хочу поблагодарить вас за активную плодотворную работу», — подчеркнул Путин.
Путин подчеркнул, что своими действиями активисты борются с проявлениями «казёнщины» и равнодушия. Главный смысл ОНФ — «помогать людям, отстаивать правду и справедливость», отметил он.
Путин напомнил, что идея ОНФ родилась в Волгограде — городе, который в годы Великой Отечественной войны стоял насмерть за страну.
«Сегодня мы живём в мирных условиях, но вами выбраны правильные, нужные направления в жизни людей», — указал он.
«Мне очень приятно отметить, что сама идея создания ОНФ не выродилась в какую-то, извините, ерунду. Она превратилась в широкий общенародный проект, который жив и откликается на самые насущные проблемы, с которыми сталкивается страна», — заявил Путин.
Нерешённых задач крайне много — и повседневных, и отдалённых, стратегических, указал президент:
«Что нам только не предрекали в начале 2000-х годов. Это и развал страны, и государственный коллапс, и вымирание нации, и неспособность ответить на вызовы международного терроризма. Невозможность решить социальные проблемы, выйти из экономических проблем».
«И действительно, ситуация была сложной, а порой и критической. Но мы не только сохранили суверенитет России и прошли путь обновления, но сделали значительный рывок», — указал Путин.
По его словам, в стране создана надёжная база «для уверенного движения вперёд».
«После развала СССР мы слышали много сладких хороших речей. Но реально нам никто не помогал — да мы и не рассчитывали на это, нам не нужна помощь со стороны. Мы строили новую страну, новую независимую Россию», — указал президент.
Многое предстоит сделать, чтобы преодолеть бедность и неравенство, признал Путин. Это одна из ключевых проблем.
Сбережение и приумножение народа, развитие Арктики, Дальнего Востока и Сибири — в центре внимания.
Переворот в технологиях, в том числе медицинских, переворот в образовании.
«Отгораживаться от этих мировых тенденций или следование за кем-то — безусловно, не наш выбор», — указал Путин.
Президент подчеркнул, что Россия прорвётся к новым компетенциям и восстановит свои позиции там, где потеряла их после развала СССР.
Он подчеркнул необходимость опоры на традиции при достижении новых рубежей развития.
Он подчеркнул, что в зале много молодых людей.
В ответ — овации.
«Все мы должны помнить, что Россия, наш народ, все наши семьи прошли через очень сложный и слишком трудный период своей истории в предыдущем веке. Через революции, войны, кардинальное изменение всего жизненного уклада. Сегодня мы обязаны беречь свою государственность, стабильность, то скромное, чего мы уже добились, чтобы перемены к лучшему были необратимыми», — указал Путин.
В этом Путин видит в том числе и свой личный долг.
«Сильная, устремлённая в будущее Россия нужна всем нам. И всё зависит только от нас. Спасибо вам больше за поддержку. Удачи!» — завершил своё выступление Путин.
Путин удаляется. Зал в ответ скандирует «Спасибо».
Президент прошёл через весь зал — поздоровался со всеми, с кем мог.
Активисты ОНФ выразили благодарность президенту РФ. Объявляется о завершении работы форума.
Трансляция ИА REGNUM завершена.