Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

13:17 18—19 декабря в Москве проходит форум Общероссийского народного фронта «Россия, устремленная в будущее». На мероприятии собралось более четырёх тысяч делегатов, в повестке дня — эффективность законов, принятых по инициативе ОНФ. Также участники сформулируют проблемы и составят предложения по их решению, которые могли бы стать основой для дальнейших распоряжений президента. Ожидается, что сегодня, 19 декабря, на форуме выступит президент России Владимир Путин.

13:23 ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию с форума.

13:23 Вышли двое активистов из ОНФ. Они рассказывают про форум, приветствуют участников, обещают, что Путин будет очень скоро, но пока лишь идёт перекличка активистов.

13:43 В ходе первого дня дискуссии форума прошли в рамках шести тематических площадках: «Экология будущего: устойчивое развитие», «Экономика будущего: цифровая страна», «Территории будущего: новые пространства», «Медицина будущего: здравоСохранение», «Образование будущего: новая школа» и «Молодежка ОНФ». Перед выступлением президента России руководители этих проектных площадок подводят итоги деятельности активистов ОНФ по своим направлениям.

13:50 Предложения, которые будут положены в основу дальнейшей работы активистов Народного фронта с администрацией президента и правительством России, участники форума выдвинут 19 декабря по итогам «мозговых штурмов». Среди тех, кто принимает участие в работе — активисты и эксперты ОНФ, журналисты, руководители органов власти, в том числе федеральных.

14:05 Президент России Владимир Путин выходит к трибуне.

14:05 Президент поприветствовал участников форума. «Прежде всего хочу поблагодарить вас за активную плодотворную работу», — подчеркнул Путин.

14:05 Путин подчеркнул, что своими действиями активисты борются с проявлениями «казёнщины» и равнодушия. Главный смысл ОНФ — «помогать людям, отстаивать правду и справедливость», отметил он.

14:06 Путин напомнил, что идея ОНФ родилась в Волгограде — городе, который в годы Великой Отечественной войны стоял насмерть за страну. «Сегодня мы живём в мирных условиях, но вами выбраны правильные, нужные направления в жизни людей», — указал он.

14:06 «Мне очень приятно отметить, что сама идея создания ОНФ не выродилась в какую-то, извините, ерунду. Она превратилась в широкий общенародный проект, который жив и откликается на самые насущные проблемы, с которыми сталкивается страна», — заявил Путин.

14:07 Нерешённых задач крайне много — и повседневных, и отдалённых, стратегических, указал президент: «Что нам только не предрекали в начале 2000-х годов. Это и развал страны, и государственный коллапс, и вымирание нации, и неспособность ответить на вызовы международного терроризма. Невозможность решить социальные проблемы, выйти из экономических проблем».

14:07 «И действительно, ситуация была сложной, а порой и критической. Но мы не только сохранили суверенитет России и прошли путь обновления, но сделали значительный рывок», — указал Путин.

14:07 По его словам, в стране создана надёжная база «для уверенного движения вперёд».

14:08 «После развала СССР мы слышали много сладких хороших речей. Но реально нам никто не помогал — да мы и не рассчитывали на это, нам не нужна помощь со стороны. Мы строили новую страну, новую независимую Россию», — указал президент.

14:08 Многое предстоит сделать, чтобы преодолеть бедность и неравенство, признал Путин. Это одна из ключевых проблем.

14:08 Сбережение и приумножение народа, развитие Арктики, Дальнего Востока и Сибири — в центре внимания.

14:09 Переворот в технологиях, в том числе медицинских, переворот в образовании. «Отгораживаться от этих мировых тенденций или следование за кем-то — безусловно, не наш выбор», — указал Путин.

14:10 Президент подчеркнул, что Россия прорвётся к новым компетенциям и восстановит свои позиции там, где потеряла их после развала СССР.

14:10 Он подчеркнул необходимость опоры на традиции при достижении новых рубежей развития.

14:10 Он подчеркнул, что в зале много молодых людей. В ответ — овации.

14:11 «Все мы должны помнить, что Россия, наш народ, все наши семьи прошли через очень сложный и слишком трудный период своей истории в предыдущем веке. Через революции, войны, кардинальное изменение всего жизненного уклада. Сегодня мы обязаны беречь свою государственность, стабильность, то скромное, чего мы уже добились, чтобы перемены к лучшему были необратимыми», — указал Путин.

14:11 В этом Путин видит в том числе и свой личный долг.

14:11 «Сильная, устремлённая в будущее Россия нужна всем нам. И всё зависит только от нас. Спасибо вам больше за поддержку. Удачи!» — завершил своё выступление Путин.

14:12 Путин удаляется. Зал в ответ скандирует «Спасибо».

14:13 Президент прошёл через весь зал — поздоровался со всеми, с кем мог.

14:13 Активисты ОНФ выразили благодарность президенту РФ. Объявляется о завершении работы форума.