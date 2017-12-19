Ярославль, 19 декабря, 2017, 12:10 — ИА Регнум. Задолженность предприятий Ярославской области за поставленный газ по состоянию на 6 декабря 2017 года составляет 2 млрд 754 млн рублей, что на 320 млн больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте «Газпром межрегионгаз Ярославль».

Kate Ter Haar Электроэнергия

Однако не только перед газовиками регион накапливает долги. По данным гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Ярославской области ПАО «ТНС Энерго — Ярославль», долги за электричество превысили 1,2 млрд рублей. При чём в эту сумму не входят долги населения, осуществляющего прямые расчёты с энергетиками. С их учётом дебиторская задолженность сбытовой компании выглядит совсем ужасающе — более 3 млрд.

Структура долга на 1 декабря 2017 года выглядит следующим образом. Около 515 млн рублей «ТНС Энерго» должны различного рода управляющие организации. Крупнейшим должником в этой группе является ОАО «Управляющая компания» города Рыбинска — только в 2017 году предприятие задолжало более 30 млн.

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства имеют суммарную задолженность перед поставщиком электроэнергии в размере 580 млн рублей. «Лидером» является «Тутаевский водоканал, его долг превысил 118 млн. Нужно отметить, что в эту группу входят как частные предприятия, так и муниципальные.

Максимальный рост задолженности в 2017 году, как ни странно, имеют организации, финансируемые из федерального бюджета. Если на начало года они были должны около 45 млн рублей, то к декабрю — уже 129 млн.

Свои же собственные данные в «ТНС Энерго» комментирую крайне неохотно, но признают сложность ситуации.

Мы являемся сбытовой компанией и в свою очередь закупаем электроэнергию на оптовом рынке, плюс — оплачиваем ПАО «Россети» доставку ресурса до потребителей. Мы тоже должны. Сейчас мы достигли соглашения о реструктуризации задолженности, но бесконечно так продолжаться не может», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ярославль» Виктор Доберштейн.

По словам Доберштейна рост долгов может привести к коллапсу взаиморасчётов. Более того, по Федеральному закону № 35-ФЗ из-за долгов потребителей компания может потерять статус гарантирующего поставщика и тогда нарушится вся цепочка, восстановить которую будет ещё сложнее. Чтобы избежать этого энергетики будут вводить максимально возможные ограничения потребления электричества для должников. Правда сделать это они могут лишь по окончании отопительного периода.

Примечательно, что у сбытовой компании существует официальная процедура списания задолженности, невозможной к взысканию. По оценкам сотрудников «ТНС Энерго», она в настоящий момент составляет около 200 млн. Однако, фактически эти долги оплатят потребители, в частности простые ярославцы, поскольку объёмы списанных долгов учитываются при формировании сбытовой надбавки, т. е. при установлении тарифа на электроэнергию.

Отчасти решению проблемы роста долгов за электричество будет способствовать законопроект «О прямых расчётах с ресурсоснабжающими организациями», принятый в первом чтении депутатами Государственной Думы. Новый закон, в частности, предполагает возможность собственникам жилых помещений по решению общего собрания заключать прямые договора с энергетиками на поставку электроэнергии. А в случае, если поставка осуществляется через управляющую организацию, то, при наличии задолженности, такое право получит и сама сбытовая компания.

С помощью этого законодательного новшества депутаты надеются исключить недобросовестных посредников из схемы расчётов за коммунальные ресурсы. Однако насколько эта мера окажется действенной покажет лишь время. Напомним, что в структуре долгов за электроэнергию доля управляющих компании составляет менее половины.