Москва, 19 декабря, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Нефтяные котировки в спокойном режиме подходят к рождественским праздникам. По большому счету, на текущей неделе остались три полноценных торговых дня, на следующей — столько же, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«По традиции неделя между католическим Рождеством и Новым годом проходит с минимальной волатильностью. Отсюда с большой долей уверенности можно говорить, что закрытие текущей недели определит и начало следующего, 2018 года», — отметил эксперт.

Пока что всё свидетельствует в пользу того, то итог года по марке Brent будет около 64—64,50 доллара за баррель, WTI может закрыть год выше 58 долларов за баррель.

«Поддержку ценам оказывает проблема с нефтепроводом Forties, который встал на внеплановый ремонт примерно на две недели. Также статистика по запасам нефти в США, которая выйдет 20 декабря, может внести небольшие коррективы», — полагает Грачёв.

Но, судя по снижению количества буровых установок на прошлой неделе на четыре минус (747 буровые), рост запасов и добычи маловероятен. Этот фактор сработает в пользу придания дополнительного стимула роста нефтяным котировкам.

«Большую динамику показывает теперь нефть марки WTI (+0,45%), и, скорее всего, что торги 19 декабря пройдут в зеленой зоне. Котировки Brent стремятся к $63,80 за баррель, WTI поднимается к $57,80», — считает эксперт.

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