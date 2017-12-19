Ярославль, 19 декабря, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Полярные мнения у представителей рекламного бизнеса вызвали планы властей Ярославской области по передаче полномочий по рекламе на уровень региона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рекламный щит

Владелец рекламной компании «Два слона» и депутат муниципалитета Ярославля оценил новшества негативно.

«С точки зрения предпринимателя не дай вам бог жить в эпоху перемен. От этого кошмары по ночам. У нас постоянно меняются правила игры в рекламе. Мы готовы играть по любым правилам, лишь бы они были постоянными. Есть опасение, что передача полномочий наверх вызовет паралич. С точки зрения депутата скажу, что у народа должны быть какие-то рычаги влияния на власть. На область повлиять втройне сложнее, чем на город, хоть и на город-то непросто. Мотивацию у местных органов власти выбивают из-под ног. Если раньше мэр мог формировать какие-то задачи, пусть порой и спорные, а потом добиваться их исполнения, то теперь остается только исполнять спущенные сверху приказы. Многие думают, что это удар по мэру», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Кузьмин.

Его коллега Алексей Ковинский, совладелец рекламного агентства «Аврора», некоторое время занимавший должность руководителя комитета по рекламе мэрии, напротив, полагает новшества логичными.

«Я оцениваю этот законопроект положительно. Если в Ярославле порядок в сфере наружной рекламе более или менее наведен, то во многих районах этого нет и нужно наводить порядок. Нет карт-схем размещения наружной рекламы, невозможно внести в эту схему изменения, не выйти на торги. Думаю, правительство области сможет создать единые правила игры, которые будут понятны всем», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Ковинский.

Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года, рассмотреть его депутаты Ярославской областной думы должны в ближайший четверг.