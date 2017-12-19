Ярославль, 19 декабря, 2017, 12:02 — ИА Регнум. АО «ЯрОблЕИРЦ» приняло решение закрыть счета в ПАО «Промсвязьбанк», в связи с чем оплата платежных документов без комиссии через этот банк будет невозможна. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Расчетный центр опубликовал на своем сайте объявление о прекращении сотрудничества с «Промсвязьбанком» и попросил жителей не производить оплату через указанный банк. Напомним, в «Промсвязьбанке» введена временная администрация, Центробанк предоставит ему средства на повышение финансовой устойчивости. При этом, как заверяют в «Промсвязьбанке», работа всех отделений будет продолжаться в обычном режиме, банк полностью исполняет свои обязательства. ЦБ РФ утверждает, что мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, Банк России будет оказывать финансовую поддержку банку, гарантируя непрерывность его деятельности.

Но эти аргументы «ЯрОблЕИРЦ», видимо, не убедили.

«Одним из важнейших принципов нашей работы является безопасность наших клиентов — собственников жилья, управляющих и ресурсоснабжающих организаций. В случае возникновения каких-либо рисков руководство АО «ЯрОблЕИРЦ» делает все возможное для их предотвращения и минимизации возможного ущерба», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в расчетном центре.

Закрытие счетов в «Промсвязьбанке» там назвали шагом «для обеспечения безопасности клиентов»:

«В случае с нестабильной работой наших банков-партнёров «ЯрОблЕИРЦ» оставляет за собой право делать все для обеспечения финансовой безопасности наших клиентов. Сегодня стабильности работы предприятия ничего не угрожает, деятельность предприятия проходит в штатном режиме. Ни один из банков, которые сегодня переживают кризисную ситуацию, не является для нас ключевым партнёром, все финансовые инструменты АО «ЯрОблЕИРЦ» диверсифицированы. Вопрос договорных отношений между юридическими лицами является конфиденциальным и разглашению не подлежит», — сказала корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор АО «ЯрОблЕИРЦ» Любовь Новоселова.

Между тем для банкиров расторжение договора стало неприятным сюрпризом.

«Наш банк работает, задержек по платежам нет. Уведомление о том, что «ЯрОблЕИРЦ» в одностороннем порядке решил расторгнуть существующий между нами договор, мы не получали. Замечу, мы не видим больших рисков в расторжении данного договора. У наших клиентов есть возможность и право оплачивать коммунальные услуги через Промсвязьбанк непосредственно в адрес поставщиков ресурсов», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего ярославским филиалом ПАО «Промсвязьбанк» Татьяна Панова.

ИА REGNUM будет следить за развитием ситуации.