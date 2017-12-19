Москва, 19 декабря, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Госдума на заседании 21 декабря рассмотрит соглашение между Россией и Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря сообщил источник в Совете Думы.

Mil.ru Сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» перед заходом в порт Тартус

Внесенное в Госдуму 13 декабря президентом РФ соглашение закрепляет военное присутствие России в Сирии, необходимое для поддержания стабильности в стране. Оно носит стратегический характер и рассчитано на 49 лет с автоматическим продлением на последующие 25-летние периоды.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента ратифицирует соглашение до конца 2017 года.