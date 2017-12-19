Нарьян-Мар, 19 декабря, 2017, 11:53 — ИА Регнум. В результате жесткой посадки самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ) один человек погиб, около десяти получили травмы и доставлены в больницу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 19 декабря в ГУ МЧС России по НАО.

Владимир Долгов Ан-2

Сообщение о происшествии в аэропорту Нарьян-Мара поступило в органы МЧС в 10:30 мск.

«Воздушное судно имеет значительные повреждения. Один человек погиб. Имеются пострадавшие, они доставлены в Ненецкую окружную больницу», — сообщили в ГУ МЧС по НАО.

Спасатели добавили, что на земле разрушений нет, аэропорт окружного центра функционирует в штатном режиме. Причины авиапросшествия пока неизвестны, на месте ЧП работают следственные органы.

По данным СМИ, самолёт Ан-2 рухнул на землю сразу после взлета из Нарьян-Мара. На борту находились 13 пассажиров и членов экипажа.