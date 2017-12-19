Рязань, 19 декабря, 2017, 11:47 — ИА Регнум. Туризм должен составлять в экономике Рязанской области не менее 10% валового регионального продукта. Об этом 18 декабря во время делового брифинга, посвященному развитию туризма, завил губернатор Николай Любимов. Он отметил, что туризм сейчас находится среди приоритетных сфер.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Рязанский кремль

«Туризм для нас — один из приоритетов. Самостоятельная отрасль, которая должна и может составлять в экономике Рязанской области не менее 10% ВРП. Это, конечно, грандиозная цель, но, думаю, достижимая», — цитирует главу региона пресс-служба регионального правительства.

По словам Николая Любимова, помочь в достижении цели должен созданный в сентябре 2017 года Центр развития туризма. Он должен стать ключевым оператором отрасли. Он занимается вопросами эффективного взаимодействия участников туристского рынка и проводит работу по вовлечению бизнес-сообщества в реализацию туристических проектов в регионе, поддержку и продвижение отраслевых общественных инициатив.

На пресс-конференции, которая прошла 18 декабря, Николай Любимов также ответил на вопросы, которые прямо или косвенно касаются развития туризма. В частности, глава региона рассказал о планах по созданию туристического кластера в Касимове, который позволит сделать город «точкой притяжения для туристов».

«Касимов — одна из жемчужин Рязанской области. Мы будем его развивать, привлекать туда инвесторов, улучшать городскую инфраструктуру. В результате город станет интересным, более благоустроенным для туристов», — сказал Николай Любимов.

Речь зашла и о застройке исторической части областного центра. Отвечая на вопросы журналистов, Николай Любимов рассказал, что Государственная инспекция по охране культурного наследия Рязанской области приступила к разработке нового проекта охранных зон в центре Рязани. Старый документ действует уже более 10 лет и, по мнению региональных властей, не отвечает современным требованиям развития города.

«Инспекция занимается разработкой новых проектов охранных зон для центра города. Когда они будут разработаны, мы будем широко обсуждать это с общественностью, выслушивать замечания как застройщиков, так и людей, которые неравнодушны к культурному облику нашего города», — сказал Николай Любимов (цитата по ТАСС).

Николай Любимов также отметил, что старый документ «совсем не либерален к застройщикам». При разработке нового будут учитываться требования современного развития города.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Николай Любимов заявлял, что новые правила должны работать на сохранение облика исторического центра города. Кроме того, губернатор отмечал, что новые правила застройки должны четко регламентировать этажность зданий. Также необходимо думать о том, как сохранять и использовать здания, построенные примерно век назад, но не являющиеся памятниками архитектуры.

Между тем новый проект не удовлетворил краеведов. По мнению защитников памятников, документ пролоббирован застройщиками. Представители общественных организаций заявляют, что в нем повсеместно увеличивается этажность зданий, а охранные зоны объектов культурного наследия сокращаются до границ самих памятников.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация вокруг объектов деревянного зодчества в Рязани. В октябре 2017 года стало известно, что администрация Рязани планирует вплотную заняться сохранением деревянных домов конца XIX — начала XX вв., расположенных на улицах Салтыкова-Щедрина, Садовой и Семинарской. Всего чиновники остановили внимание на 11 объектах. Планировалось составить список «наиболее перспективных с точки зрения туристической привлекательности домов». По каждому из них чиновники должны предложить варианты восстановления и сохранения внешнего облика.

Между тем представители общественных организаций не сильно поверили мэрии и ее желанию сохранить деревянные дома. Как рассказывал член регионального отделения ВООПИиК Игорь Кочетков, такие выводы можно сделать из-за непрекращающихся поджогов объектов деревянного зодчества в центре города.