Ереван, 19 декабря, 2017, 11:43 — ИА Регнум. Члены инициативы «Во имя развития науки» Давид Петросян и Юра Авагян, протестующие против отмены отсрочки от службы в армии, продолжают голодовку.

azatutyun.am Члены инициативы «Во имя развития науки» Давид Петросян. Надпись на плакате: «отсрочка будет»

Не придя ни к какому согласию во время обсуждений с представителями правительства Армении, члены инициативы «Во имя развития науки» 18 декабря решили прекратить все дискуссии с властями и продолжить свою борьбу против отмены отсрочки от службы в армии, объявив голодовку в кабинете на физическом факультете Ереванского государственного университета.

Давид Петросян ранее также опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором отмечает, что обсуждения с представителями власти, которые длились месяц, не дали результата.

По его словам, причиной голодовки является то, что представители власти не уточняют, по каким именно критериям будут определяться «студенты со значительными достижениями», которым должна будет предоставляться отсрочка от службы в армии. Как подчеркнул Давид Петросян, «встречи показали, что переговоры идут не конструктивным путем, а просто для того, чтобы идти».

Закон «О воинской службе и статусе военнослужащих» вызвал протесты среди группы студентов. По их мнению, закон будет препятствовать развитию науки в Армении.

Часть студентов начали уличные протесты и забастовку, однако согласились прекратить протестные акции после того, как спикер и вице-спикер Национального собрания — Ара Баблоян и Эдуард Шармазанов, договорились с членами инициативы «За развитие науки» о проведении круглого стола по вопросам, волнующим студентов.

22 ноября, после четырех часов обсуждения с участием пяти членов правительства и парламентариев в Национальном собрании, Давид Петросян заявил, что принцип «отсрочка будет» уже становится реальностью.

Согласно принятому 15 ноября закону, отсрочку от службы в армии получат лишь те граждане, которые заключат контракт с министерством обороны, обязуясь в ходе учебы пройти военную подготовку, а после окончания учебы пройти военную службу в месте и на условиях, указанных министерством обороны, причем служить они будут уже не два, а три года. Министерство, в свою очередь, обязуется платить за учёбу студента, а по окончании присвоить ему звание лейтенанта, что позволит получать офицерскую зарплату во время службы. В противном случае, когда им исполнится 18 лет, они будут призваны в армию сроком на два года.

29 ноября президент Армении Серж Саргсян подписал резонансный законопроект, который уже вступил в силу.

Комментируя возобновление голодовки студентами замминистра обороны Артак Закарян сказал, что на этой неделе от них должны были получить предложения по изменениям.

«Последняя встреча была с министром обороны, и молодым людям была дана возможность представить конкретные предложения, но мы их не получили. Я лично несколько дней назад связался с ними и попросил, чтобы на этой неделе представили предложения, согласно которым, постановлением правительства возможно было бы выделить студентов, отличившихся в сфере образования, для предоставления отсрочки. Мне кажется странным, что они так долго боролись за это, а теперь не хотят это использовать», — отметил замминистра.

Закарян также сообщил, что студенты представили в минобороны два предложения по изменениям, одно из которых министерство сочло неприемлемым.

«Они представили два предложения, одно из которых мы сочли неприемлемым, потому что они предлагают одновременно учиться и служить. То есть во время каникул идти в армию, а в остальное время — на занятия. Подобная практика есть в Швейцарии, но у Швейцарии нет проблем с безопасностью. Там могут даже не служить в армии. Мы объяснили, что это невозможно. Это отрицательно отразится на армии», — сказал Закарян. Он также проинформировал, что второе предложение касалось установления определенных критериев для предоставления отсрочки талантливой молодежи.

«Мы провели с ними долгие переговоры об этом. А теперь, вместо того чтобы представлять предложения, они сделали заявление, которым проблема не решится. Эти шаги уже похожи на каприз», — резюмировал Артак Закарян.