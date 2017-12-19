Киев, 19 декабря, 2017, 11:33 — ИА Регнум. С президентом Белоруссии Александром Лукашенко договариваться ни о чем нельзя, поскольку он «крепко договорился с Россией и никогда не порвет эти договоренности». Такое заявление украинскому государственному информагенству «Укринформ» сегодня, 19 декабря, сделал экс-президент Украины Леонид Кравчук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко. Поле

По словам Кравчука, в Киеве «все уже всё поняли» относительно позиции главы РБ.

«Лукашенко я знаю давно, и у него семь пятниц на неделе. То он приезжает сюда и говорит, что он с Украиной, как чуть ли не брат и сестра, то он говорит, что Украина не такая. Но фактически он полностью зависим от России. Он очень оригинально устроился: и с Россией что-то имеет, и где-то с Западом хотел что-то там иметь», — заявил первый украинский президент.

Также в своем комментарии Кравчук не исключил военной угрозы для Украины с территории Белоруссии.

«Хотя я не верю в это, но если бы началась широкомасштабная агрессия России — сейчас это все-таки «точечно», то тогда Беларусь, скажем так, с ее холуйством по отношению к России вполне могла бы сыграть для Украины негативную роль», — заявил он.

В этом контексте Кравчук посоветовал нынешней украинской власти добиться документального подтверждения того, что территория Белоруссии не будет задействована как плацдарм для агрессии против Украины, как об этом ранее заявлял Лукашенко.

ИА REGNUM напоминает, что отношения Киева и Минска резко ухудшились после того, как Белоруссия голосовала 14 ноября против обновленной резолюции комитета Генассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Крыму. В частности, первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко назвала позицию Минска «ножом в спину». Некоторые политики предложили прекратить минские переговоры по урегулированию в Донбассе, поскольку, по их мнению, Белоруссия ясно показала, что не является нейтральной площадкой.

В июле 2017 года президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Киев с официальным визитом. По словам Порошенко, Лукашенко тогда его заверил в том, что территория РБ никогда не будет использована для агрессивных действий против Украины.

«Сегодня я в очередной раз получил заверения от вас, господин президент, что территория дружественной для Украины Республики Беларусь никогда не будет использоваться против Украины, а украино-белорусская граница никогда не будет границей войны», — сказал тогда Порошенко.

12 декабря посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол выступил с заявлением, что по результатам текущего года Минск прогнозирует увеличение товарооборота с Украиной на 20% — до 4,5 млрд долларов. Он напомнил, что по поручению президентов Украины и РБ белорусской стороной разработана «дорожная карта» для достижения в 2019 году товарооборота с Украиной в объеме не менее 8 млрд долларов. По оценке дипломата, взаимная торговля развивается «динамично».