Москва, 19 декабря, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Сегодня, 19 декабря, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам 43-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников Содружества независимых государств (СНГ), сообщается на сайте Кремля.

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Глава государства отметил, что встречи спецслужб стран СНГ способствуют развитию многостороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и преступностью.

«Основная опасность для стран СНГ исходит от международных террористических организаций, действующих в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Террористы пытаются использовать эти регионы в качестве плацдарма для экспансии, вербуют и обучают здесь новых боевиков», — говорится в приветственной телеграмме.

По его словам, такая ситуация требует поиска новых, более эффективных путей реагирования на глобальные вызовы и угрозы.

«Поэтому важно, чтобы национальные спецслужбы укрепляли партнёрские связи, вырабатывали согласованные подходы к решению актуальных задач и активнее делились друг с другом профессиональным опытом», — считает Путин.

Президент РФ выразил уверенность, что решения и рекомендации, принятые на заседании Совета руководителей органов спецслужб, послужат укреплению безопасности государств СНГ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками ХIV заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ заявил, что объектом террористических атак может стать практически каждая из стран СНГ.

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