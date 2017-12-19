Лондон, 19 декабря, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Новейший авианосец «Королева Елизавета» (Queen Elizabeth) был официально включен в состав Королевских ВМС Великобритании 7 декабря. Не прошло и двух недель, как корабль дал течь, сообщает 19 декабря The Guardian.

Ministry of Defence Британский авианосец «Королева Елизавета»

Отмечается, что на борт авианосца каждый час поступает около 200 л воды. Проблема заключается в одном из механизмов — утечка происходит в уплотнении вала.

Неисправность обнаружили во время морских испытаний. Теперь авианосцу предстоит стоять в Портсмуте. Поломка не отразится на графике испытаний, отметил в беседе с изданием представитель ВМС.

Напомним, что авианосец «Королева Елизавета» совершил первый выход в море 26 июня 2017 года. В ближайшие годы корабль ожидает ряд испытаний.

Водоизмещение корабля составляет 65 тыс. тонн, длина 282,9 м, ширина 75 м и осадка 9,9 м. Авианосец строили восемь лет, британской казне он обошелся в 3,1 млрд фунтов стерлингов ($4,1 млрд).

На «Королеве Елизавете» будет размещена авиационная группа в составе почти 40 машин. В их числе — 24 истребителя пятого поколения F-35 и 14 вертолетов типа Merlin. Численность экипажа — 773 человека, палубную авиагруппу будут обслуживать 853 человека, еще 95 человек — командный состав.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что выход Queen Elizabeth в море вызовет зависть у российских моряков, в распоряжении которых имеется «ветхий» авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Однако в Минобороны РФ британский корабль назвали всего лишь «удобной крупногабаритной морской целью».

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