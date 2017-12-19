Кузбасс: стариков и инвалидов кормят мало и чем попало
Кемерово, 19 декабря, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Факт пренебрежительного отношения к старикам и инвалидам, который к тому же мог повлиять на их здоровье, выявили специалисты Управления Россельхознадзора по республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области при проведении плановой выездной проверки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Оказалось, что крупа для питания постояльцев Государственного казенного учреждения Кемеровской области «Кубитетский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (горох шлифованный колотый и фасоль продовольственная) закупалась без документов, подтверждающих безопасность и качество. Более того, все 17,93 кг на остатке были признаны не соответствующими требованиям нормативных документов в части маркировки. Об этом извещает официальный сайт надзорного ведомства.
Директору в итоге выдано предписание не кормить опасными крупами обитателей дома престарелых. А наказание за нарушение по ст. 7.18. КоАП РФ оказалось ничтожно маленьким: штраф 1000 рублей и предупреждение. Потому-то подобные истории не являются в России единичными.
По данным news.vse42.ru, несколькими неделями ранее правозащитник Сергей Охотин сообщил о том, что пациентов психоневрологического интерната в Кузбассе морят голодом. По его документам, копии которых также опубликованы на gulagu.net, нормы питания в этом учреждении перестали соблюдать с января 2017 года, после того, как кормить больных по контракту стала московская фирма.
«Только за июль текущего года 278 пациентов из 461 потеряли вес. При этом четверть больных потеряли по 3 кг веса и больше», — отмечает правозащитник. Известно, что после начала проверки данного факта следственными органами для интерната была объявлена закупка 13 тонн мяса.
Как уже сообщало ИА REGNUM, проблема с питанием существует и в якутских домах престарелых. То, что старикам недодавали круп, бобовых, макарон, мяса, сметаны, сухофруктов, сливочного масла, чая и соков, выяснилось в ходе прокурорской проверки. Оказалось, что нормативы питания по этим продуктам более чем в два раза занижены по всей республике по сравнению с утверждёнными для соцучреждений в средней полосе России.