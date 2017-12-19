Кемерово, 19 декабря, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Факт пренебрежительного отношения к старикам и инвалидам, который к тому же мог повлиять на их здоровье, выявили специалисты Управления Россельхознадзора по республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области при проведении плановой выездной проверки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дом престарелых. Пищеблок

Оказалось, что крупа для питания постояльцев Государственного казенного учреждения Кемеровской области «Кубитетский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (горох шлифованный колотый и фасоль продовольственная) закупалась без документов, подтверждающих безопасность и качество. Более того, все 17,93 кг на остатке были признаны не соответствующими требованиям нормативных документов в части маркировки. Об этом извещает официальный сайт надзорного ведомства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM В доме престарелых

Директору в итоге выдано предписание не кормить опасными крупами обитателей дома престарелых. А наказание за нарушение по ст. 7.18. КоАП РФ оказалось ничтожно маленьким: штраф 1000 рублей и предупреждение. Потому-то подобные истории не являются в России единичными.

По данным news.vse42.ru, несколькими неделями ранее правозащитник Сергей Охотин сообщил о том, что пациентов психоневрологического интерната в Кузбассе морят голодом. По его документам, копии которых также опубликованы на gulagu.net, нормы питания в этом учреждении перестали соблюдать с января 2017 года, после того, как кормить больных по контракту стала московская фирма.

«Только за июль текущего года 278 пациентов из 461 потеряли вес. При этом четверть больных потеряли по 3 кг веса и больше», — отмечает правозащитник. Известно, что после начала проверки данного факта следственными органами для интерната была объявлена закупка 13 тонн мяса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблема с питанием существует и в якутских домах престарелых. То, что старикам недодавали круп, бобовых, макарон, мяса, сметаны, сухофруктов, сливочного масла, чая и соков, выяснилось в ходе прокурорской проверки. Оказалось, что нормативы питания по этим продуктам более чем в два раза занижены по всей республике по сравнению с утверждёнными для соцучреждений в средней полосе России.