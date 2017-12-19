Ярославль, 19 декабря, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Автомобилестроительный концерн Daimler AG наградил Ярославский моторный завод «Автодизель» «Группы ГАЗ» премией за высокое качество и партнерский подход к сотрудничеству. «Премия качества» была вручена «Автодизелю» в результате сотрудничества с Daimler AG в проекте по организации серийного производства двигателей для автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Автодизеле».

«Автодизель» Диплом и знак премии Daimler AG

Премия отмечает деятельность Ярославского моторного завода, направленную на изготовление высококачественных компонентов для флагмана малотоннажного подразделения Mercedes-Benz в России и оказание услуг в соответствии со стандартами эффективности и качества компании Daimler. Торгово-Промышленная Палата Российской Федерации подготовила акт экспертизы, согласно которому автомобили Mercedes-Benz Sprinter Classic соответствуют требованиям, предъявляемым к локально производимой продукции: наиболее существенный вклад сделан именно Ярославским моторным заводом.

Производство двигателей OM646 стартовало на Ярославском моторном заводе в 2013 году. Расположенный в Ярославле завод включает в себя сборочную линию, которая под наблюдением Daimler AG изготавливает дизельные двигатели OM646 для Mercedes-Benz Sprinter Classic. Двигатели поставляются для комплектации автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic, которые выпускаются на Горьковском автозаводе «Группы ГАЗ». Помимо сборочных операций на площадке Ярославского моторного завода осуществляется механическая обработка ключевых деталей, проводятся испытания двигателей OM646.

С января 2016 года Mercedes-Benz Vans в России запустило в Ярославле серийное производство двигателей, соответствующих экологической норме «Евро-5». Новые двигатели доступны на всех моделях Sprinter Classic в двух вариантах мощности и отличаются особой экономичностью. С переходом на более высокий экологический стандарт были усовершенствованы многие системы двигателя. «Группа ГАЗ» является единственным поставщиком компонентов для этих двигателей концерну Daimler AG. Распредвал, блоки цилиндров и головки блоков цилиндров с площадки Ярославского моторного завода экспортируются в Глобальный Логистический Центр Mercedes-Benz.

Моторы для автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic выпускаются на производственной площадке Ярославского моторного завода, где производятся средние рядные двигатели ЯМЗ-530. Это одна из самых современных площадок двигателестроения в Европе. Завод общей площадью 57 тыс. кв. м, оснащенный современным технологическим и инженерным оборудованием, начал работу в 2012 году. Уровень автоматизации технологического комплекса достигает 90%. Инженерная инфраструктура обеспечивает выполнение самых жестких требований к производственной среде по чистоте, температуре, давлению, освещенности, уровню шума и вибраций. В рамках реализации проекта на Ярославском моторном заводе сформирована команда сотрудников со значительным потенциалом для развития, высоким образовательным и квалификационным уровнем. Общая сумма инвестиций в строительство завода составляет около 11 млрд рублей.