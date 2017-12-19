Казань, 19 декабря, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Минфин Татарии в докладе проанонсировал ожидаемое исполнение зарплатных поручений для ряда категорий бюджетных профессий в медицинской сфере по итогам 2017 года. Для младшего медперсонала, в число которого входят и санитары, ожидаемая сумма составляет 23,33 тыс. рублей. Последние данные статистики по зарплате на 26,5% «отставали» от данных показателей: по итогам за девять месяцев 2017 года эта категория бюджетников получала 17 158 рублей, что на 45,5% меньше среднереспубликанской зарплаты (31 486 рублей), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) jarmoluk Медицина

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По данным Росстата, в зависимости от формы собственности отличался и размер зарплат для младшего медицинского персонала: в федеральных учреждениях — 19 861 рубль, в республиканских — 16 798 рублей. При этом по этим же специальностям в коммерческих организациях и у индивидуальных предпринимателях Татарии средний заработок был 28 596 рублей. В презентационных материалах доклада министра финансов РТ Радика Гайзатуллина уточняется, что ожидаемые показатели по зарплате среднего медицинского (фармацевтического) персонала за 2017 год — 26 245 рублей. При этом плановые показатели в четвёртом квартале 2017 года должны были быть доведены до 90% к средней по региону, не менее 26 240 рублей. По данным Росстата, за январь — сентябрь 2017 года для данной категории медработников средние зарплаты были на уровне 23 280 рублей — 74% от среднереспубликанской, и ниже средней по стране для этого сегмента на 20% (29 200 рублей). В коммерческих организациях зарплата за рассматриваемый период составляла 28 596 рублей.

Врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское образование, в четвёртом квартале 2017 года заработные платы планировалось довести до 180% от средней в Татарии, назывался показатель в 52 480 рублей. По данным органов статистики за девять месяцев 2017 года, зарплаты данной категории бюджетников в республике были на уровне 39 810 рублей, что составляет 126% к среднереспубликанской. При этом средняя по стране зарплата для этих специалистов медсферы составила 53 112 рублей. Выше неё получают врачи в муниципальных учреждениях Татарии — 59 171 рубль.

Напомним, для того, чтобы изыскать средства на решение майских зарплатных указов, срок по которым подойдёт в 2018 году, в Татарии применяют разные инструменты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, например, проводится реорганизация медицинских учреждений. За ноябрь — декабрь 2017 года в Казани 12 больниц и поликлиник прошли через этот процесс. Средства, высвобождаемые в результате присоединения отдельных медучреждений к другим, минздраву РТ рекомендуется пустить на реализацию президентских указов. Согласно этим указам, средние зарплаты врачей, работников с высшим медобразованием к 2018 году должны быть доведены до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе, а для младшего и среднего медперсонала — до 100%.

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Шанс догнать недостающие показатели у региона есть. Еще в конце сентября 2017 года медицинским работникам Татарии был увеличен повышающий коэффициент, который применяется для расчёта базового оклада. Но удастся ли полностью преодолеть разрыв между планируемым итогом и результатом за девять месяцев 2017 года, пока неизвестно. Документов о дальнейшем повышении денежного содержания бюджетников этой сферы власти республики пока не обнародовали.

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