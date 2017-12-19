Москва, 19 декабря, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Оператор биометрической системы, которая является частью процесса удаленной идентификации граждан России при получении финансовых услуг онлайн, будет передавать данные МВД и ФСБ РФ, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на принятый во втором чтении 15 декабря законопроект о биометрической системе и удаленной идентификации граждан.

geralt Биометрия

По данным издания, закон о персональных данных разрешает МВД собирать и обрабатывать биометрические персональные данные без согласия владельцев. Речь идет о сборе данных при решении задач, возложенных на ведомство.

Граждане РФ могут воспользоваться биометрической системой при получении финансовых и других услуг онлайн. Для того чтобы подключиться, достаточно прийти в банк с паспортом и пройти первичную идентификацию. В ходе процедуры банк снимает на видео лицо и записывает голос клиента.

После этого сведения отправляются в Единую систему идентификации и аутентификации (портал госуслуг). Гражданин РФ при обращении за онлайн-услугой любого банка должен ввести логин и пароль учетной записи на портале госуслуг и пройти идентификацию при помощи камеры на телефоне или компьютере — сказать что-то и показать лицо для сверки с системой.

В законопроекте уточняется, что порядок взаимодействия силовых структур с системой идентификации будет определять правительство. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, соавтор законопроекта Анатолий Аксаков заявил, что сплошного доступа у правоохранителей к системе не будет — данные они получат по запросу.

Ранее осенью 2017 года МВД хотело стать оператором биометрической системы, этот вопрос обсуждался на совещании у первого зампреда правительства Игоря Шувалова, пишет газета. Тем не менее еще в мае 2017 года оператором системы был выбран «Ростелеком».

Официальных комментариев от МВД РФ, ФСБ, «Ростелекома», а также ЦБ РФ и Минсвязи не поступало.