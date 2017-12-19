Пекин, 19 декабря, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Курс китайской валюты укрепился на 64 базисных пункта 19 декабря по отношению к доллару США, сообщает агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Таким образом, курс валюты Поднебесной составил 6,6098 юаня за доллар США против курса 6,6162 юаня за 18 декабря.

Напомним, что днем ранее курс юаня ослаб на 49 базисных пунктов.

Ряд китайский экспертов убеждены, что колебания юаня в конце года будут происходить в коридоре от 6,6 до 6,7 юаня за доллар, повторяя показатели декабря 2016 года.

Напомним, что с 2015 года в Китае проводится широкомасштабная финансовая реформа в том числе с целью оптимизации системы расчета курса.