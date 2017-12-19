Санкт-Петербург, 19 декабря, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Председателя Совнаркома и лидера большевиков Владимира Ленина едва не убила банда московских уголовников, совершивших его ограбление. В момент нападения они просто не знали, кто их жертва, а поняв это позже, решили вернуться, чтобы застрелить пролетарского вождя, но это бандитам уже не удалось. Подробности и документы криминальной истории столетней давности представлены на выставке к 100-летию ВЧК, открывшейся в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге.

Выставка к 100-летию ВЧК

Выставка «Спасающий меч революции»: чекист в жизни, кино и литературе» начала работу 18 декабря 2017 года и продлится до 25 февраля 2018 года. Экспозиция посвящена 100-летию первого советского органа госбезопасности — Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). На выставке в Президентской библиотеке представлены протоколы заседаний ВЧК, доклады, фотографии, инструкции, агитационные плакаты и другие архивные материалы.

Партнёрами выставки стали Центральный архив ФСБ России, Архив УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ, Государственный музей политической истории России, «Российский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина (Александринский)».

Как известно, ВЧК при Совете народных комиссаров была создана 7 (20) декабря 1917 года по инициативе Владимира Ленина. По иронии судьбы, всего через полгода вождь стал одним из потерпевших, дело о нападении на которого летом 1919 года расследовала ВЧК.

«Когда В. И. Ленин в автомобиле проезжал по Сокольникам — недалеко от здания Сокольнического Совета, бандиты остановили автомобиль и ограбили В.И. Ленина, отобрав у него документы, револьвер, имевшийся при нем, и автомобиль и уехали, — сообщалось в докладе начальника Московского управления уголовного розыска тов. Трепалова. — Просматривая дорогой документы и узнав, что только что ограбленный есть председатель Совета Народных Комиссаров, Кошельков повернул автомобиль обратно, чтобы догнать В.И. Ленина и убить его. К счастью, В.И. Ленин в это время зашёл в здание Сокольнического Совета и находился вне опасности».

В тот день банде Кошелькова, действовавшей в Москве еще с 1910 года, удалось избежать ареста. Но вскоре бандиты были вычислены чекистами и ликвидированы при задержании.

Посетители выставки с помощью мультимедийного оборудования могут изучить периодическое издание «Еженедельник ВЧК», а также ознакомиться со сводками секретного отдела ВЧК.

«Так, к примеру, летом 1919 года из Детского Села сообщали: «На радиостанции работают крайне подозрительные барышни, служащие в качестве переводчиц», а в Екатеринбурге «оставлены агенты белогвардейского военно-полевого контроля в лице проституток и извозчиков. Для связи служат уличные мальчишки», — отмечают организаторы выставки.

Часть экспозиции посвящена одному из основателей ВЧК и её руководителю Феликсу Дзержинскому. Здесь представлены фотографии, документы, публикации о нём и другие материалы.

Деятельность ВЧК нашла широкое отражение в литературе и кинематографе, что также представлено на выставке в Президентской библиотеке. Фрагменты книг и кинофильмов демонстрируют, как формировался образ чекиста в искусстве, какие реальные дела и и истории легли в основу фильмов и книг.

Экспозицию можно посетить самостоятельно в дни работы электронного читального зала Президентской библиотеки, а также в рамках обзорной экскурсии по зданию.