Вашингтон, 19 декабря, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Заместитель помощника по нацбезопасности Белого дома Майкл Антон не смог ответить с уверенностью на вопрос о том, читал ли президент США Дональд Трамп новую Стратегию национальной безопасности полностью, сообщает The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

С таким вопросом к Антону обратился журналист телекомпании CNN Вольф Блитзер.

«Президент принимал участие в составление ее [стратегии] с самого начала, и на протяжении многих месяцев ему предлагались части из нее. С ним также несколько недель назад проводился брифинг относительно конечной версии документа», — отметил он.

Тем не менее журналист настоял на том, чтобы Антон ответил на вопрос, полностью ли Трамп прочел появившийся ранее, 18 декабря, документ.

«Я не могу сказать, читал ли он каждую строчку и каждое слово», — подчеркнул представитель Белого дома.

«Ему, без сомнения, документ был дан. С ним также проводились брифинги по нему», — добавил Антон, указав на то, что документ «основан на словах» Трампа, а также его речах до и после выборов.

Напомним, 18 декабря администрация Трампа опубликовала Стратегию национальной безопасности — документ, определяющую политику Трампа «Америка прежде всего!». В ней, в частности, Россия и Китай названы «ревизионистскими державами», стремящимися подорвать сложившийся миропорядок, тогда как Иран и КНДР отнесены в категорию глобальных угроз.