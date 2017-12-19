Ярославль, 19 декабря, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области хочет забрать у органов местного самоуправления полномочия в сфере рекламы. Соответствующий законопроект внес в Ярославскую облдуму губернатор Дмитрий Миронов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рекламный щит в Ярославле

Региональные власти планируют выдавать разрешения на установку рекламных конструкций, утверждать схему размещения рекламы, проводить торги на право размещения наружной рекламы, выдавать предписания о демонтаже.

Сейчас эти полномочия осуществляет местная власть, а поступления от наружной рекламы является существенным источником дохода для крупных городов, таких как Ярославль и Рыбинск.

«Перераспределение полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и органами государственной власти Ярославской области в сфере рекламы позволит создать единую концепцию размещения рекламы и информации (вывески, уличная навигация и прочее) на всей территории Ярославской области, создать единую базу данных, единый подход и упрощение выдачи разрешительной документации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия проекта закона у местной власти в Ярославской области практически не останется возможности влиять на доходные источники бюджета (кроме продажи муниципальной собственности). И хотя сами платежи за пользование рекламными местами пойдут в местный бюджет, но местное самоуправление получит только то, что сможет «продать» орган регионального правительства. Ранее власти региона забрали у муниципалитетов полномочия по благоустройству, водоснабжению, водоотведению и градостроительству.