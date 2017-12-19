Ярославская область забирает полномочия у местной власти в сфере рекламы
Ярославль, 19 декабря, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области хочет забрать у органов местного самоуправления полномочия в сфере рекламы. Соответствующий законопроект внес в Ярославскую облдуму губернатор Дмитрий Миронов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Региональные власти планируют выдавать разрешения на установку рекламных конструкций, утверждать схему размещения рекламы, проводить торги на право размещения наружной рекламы, выдавать предписания о демонтаже.
Сейчас эти полномочия осуществляет местная власть, а поступления от наружной рекламы является существенным источником дохода для крупных городов, таких как Ярославль и Рыбинск.
«Перераспределение полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и органами государственной власти Ярославской области в сфере рекламы позволит создать единую концепцию размещения рекламы и информации (вывески, уличная навигация и прочее) на всей территории Ярославской области, создать единую базу данных, единый подход и упрощение выдачи разрешительной документации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В случае принятия проекта закона у местной власти в Ярославской области практически не останется возможности влиять на доходные источники бюджета (кроме продажи муниципальной собственности). И хотя сами платежи за пользование рекламными местами пойдут в местный бюджет, но местное самоуправление получит только то, что сможет «продать» орган регионального правительства. Ранее власти региона забрали у муниципалитетов полномочия по благоустройству, водоснабжению, водоотведению и градостроительству.