Ярославль, 19 декабря, 2017, 10:28 — ИА Регнум. Ликвидация Северного банка Сбербанка России привела к сокращению платежей по налогу на прибыль в бюджет Ярославской области. Об этом на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам Яроблдумы рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Илья Баланин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума

«Мы потеряли порядка 200 млн рублей к уровню прошлого года. Уход Северного банка сказался. Они пытаются нивелировать эти последствия, но пока ситуация такая», — сказал на заседании Илья Баланин.

Также, по словам Баланина, отчисления по налогу на прибыль сократило крупное фармацевтическое предприятие — Р-Фарм.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце года доходы бюджета пришлось сократить на 792,3 млн рублей, увеличив тем самым дефицит до 2 млрд. При этом как руководство Сбербанка, так и руководство региона ранее заявляло, что отчисления в бюджет региона не снизятся из-за реорганизации.