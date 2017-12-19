На полицейского в Чувашии завели дело за смертельный наезд на «зебре»
Чебоксары, 19 декабря, 2017, 10:25 — ИА Регнум. В Чувашии в связи со смертельным наездом на пешехода возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.
Напомним, авария произошли вечером 16 декабря 2017 года на федеральной трассе в Моргаушском районе.
«По версии следствия, подозреваемый, управляя личным автомобилем Volkswagen Passat, у остановки общественного транспорта «Сидуккасы» в зоне действия дорожного знака «Пешеходный переход» не уступил дорогу пешеходу и сбил 54-летнюю сельчанку. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Сотрудник полиции место ДТП не покидал», — сказал Олег Дмитриев.
По данным следствия, транспорт был технически исправным. В отношении сотрудника органов внутренних дел возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос о назначении автотехнической экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
В МВД по Чувашии ИА REGNUM сообщили, что подозреваемый отстранен от должности.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла на 617-м километре федеральной трассы «М-7». По предварительным данным полиции, сотрудник органов внутренних дел совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. На место происшествия выезжал министр внутренних дел по Чувашии Сергей Неяскин, следственно-оперативная группа МВД, сотрудники СУ СК России по Чувашии и специалисты экстренных служб. По данному факту руководством регионального МВД назначена служебная проверка.