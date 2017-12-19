Чебоксары, 19 декабря, 2017, 10:25 — ИА Регнум. В Чувашии в связи со смертельным наездом на пешехода возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Chuvashia.sledcom.ru Место происшествия

Напомним, авария произошли вечером 16 декабря 2017 года на федеральной трассе в Моргаушском районе.

«По версии следствия, подозреваемый, управляя личным автомобилем Volkswagen Passat, у остановки общественного транспорта «Сидуккасы» в зоне действия дорожного знака «Пешеходный переход» не уступил дорогу пешеходу и сбил 54-летнюю сельчанку. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Сотрудник полиции место ДТП не покидал», — сказал Олег Дмитриев.

По данным следствия, транспорт был технически исправным. В отношении сотрудника органов внутренних дел возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос о назначении автотехнической экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

В МВД по Чувашии ИА REGNUM сообщили, что подозреваемый отстранен от должности.

Chuvashia.sledcom.ru Место происшествия

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла на 617-м километре федеральной трассы «М-7». По предварительным данным полиции, сотрудник органов внутренних дел совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. На место происшествия выезжал министр внутренних дел по Чувашии Сергей Неяскин, следственно-оперативная группа МВД, сотрудники СУ СК России по Чувашии и специалисты экстренных служб. По данному факту руководством регионального МВД назначена служебная проверка.