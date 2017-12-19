Магадан, 19 декабря, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Жители посёлка Палатка Хасынского района Магаданской области мёрзнут в домах из-за падения температуры в отопительных приборах. Как сообщало ИА MagadanMedia 18 декабря, по факту происшествия назначена прокурорская проверка.

Владимир Боровиковский. Аллегория зимы в виде старика, греющего руки у огня

По предварительным данным, падение температуры связано со снижением запасов топлива у местного МУП «Комэнерго». Сейчас прокуратура Хасынского района ведёт проверку обстоятельств произошедшего. Планируется провести замеры температурного режима в квартирах и социально значимых учреждениях посёлка.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2017 года жители Магадана были вынуждены мёрзнуть в домах из-за затягивания с началом отопительного сезона. При уличной температуре +9 градусов в городе не спешили включать отопление.