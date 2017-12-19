УФАС требует приостановить закупку «Ярославльводоканала» на 96 млн рублей
Ярославль, 19 декабря, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Ярославские антимонопольщики требуют приостановить закупку АО «Ярославльводоканал» на разработку проектно-сметной документации для масштабной реконструкции очистных сооружений. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как уже сообщало наше информагентство, реализация проекта реконструкции очистных сооружений канализации позволит привести качество очищенных сточных вод в соответствие с установленными нормативами. Стоимость проектных работ составляет 96 млн рублей. Реконструкция очистных сооружений велась и ранее. В 2014—2015 годах была произведена реконструкция третьей очереди очистных сооружений. В ходе нее, в частности, была построена установка по ультрафиолетовому обеззараживанию очищенных сточных вод. Это позволило улучшить очистку вод, однако первая и вторая очередь пока не могут обеспечить такое же качество.
Средства на сами работы по реконструкции сооружений планируется получить из федерального бюджета по программе «Чистая Волга».
Как сообщили 19 декабря в УФАС России по Ярославской области, к ним поступила жалоба от ООО «Проектный институт «Ярпромстройпроект», в которой указано на «неразмещение разъяснения положений конкурсной документации» на сайте Госзакупок.
В настоящее время Ярославское УФАС России требует приостановить закупку до рассмотрения жалобы по существу.
В случае принятия жалобы к рассмотрению АО «Ярославльводоканал» не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом решения по жалобе. Договор, заключенный с нарушением этого условия, является ничтожным.
Рассмотрение жалобы состоится 22 декабря.