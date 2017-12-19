Ярославль, 19 декабря, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Ярославские антимонопольщики требуют приостановить закупку АО «Ярославльводоканал» на разработку проектно-сметной документации для масштабной реконструкции очистных сооружений. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yvk.ru Очистные сооружения «Ярославльводоканала»

Как уже сообщало наше информагентство, реализация проекта реконструкции очистных сооружений канализации позволит привести качество очищенных сточных вод в соответствие с установленными нормативами. Стоимость проектных работ составляет 96 млн рублей. Реконструкция очистных сооружений велась и ранее. В 2014—2015 годах была произведена реконструкция третьей очереди очистных сооружений. В ходе нее, в частности, была построена установка по ультрафиолетовому обеззараживанию очищенных сточных вод. Это позволило улучшить очистку вод, однако первая и вторая очередь пока не могут обеспечить такое же качество.

Средства на сами работы по реконструкции сооружений планируется получить из федерального бюджета по программе «Чистая Волга».

Как сообщили 19 декабря в УФАС России по Ярославской области, к ним поступила жалоба от ООО «Проектный институт «Ярпромстройпроект», в которой указано на «неразмещение разъяснения положений конкурсной документации» на сайте Госзакупок.

В настоящее время Ярославское УФАС России требует приостановить закупку до рассмотрения жалобы по существу.

В случае принятия жалобы к рассмотрению АО «Ярославльводоканал» не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом решения по жалобе. Договор, заключенный с нарушением этого условия, является ничтожным.

Рассмотрение жалобы состоится 22 декабря.